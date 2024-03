Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

1 Mart 1958 yılında Üsküdar Vapuru, İzmit Körfezi’nde çıkan fırtına sonucu alabora olmuş ve batmıştı. 66 yıl önceki facia sonrası 392 vatandaş boğularak hayatını kaybetmişti. Büyük facianın 66. yılında İzmit Belediyesi vefat eden vatandaşlar için anma programı düzenledi. İzmit Körfezi Marina Sahili’ndeki programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin, CHP İl Yöneticileri Mehmet Nazım Gençtürk, Batuhan Bayındır, Belediye Başkan adayı CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, DEVA Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ercan Aktan, İZSANDER Başkanı Levent Bahadır, Kocaeli Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Abdurrahman Yılmaz, İzmit Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 28 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

KADER DEĞİLDİ

Faciada hayatını kaybeden İzmit Tekel Başmüfettişi Şaban Dinçer’in kızı Nuray Dinçer, o günleri anlatarak, “Pek çok kişinin bağrı yandı. Ben de o ailelerden birinin evladıyım. Babam o önemin İzmit Tekel Başmüfettişiydi. Ablam Zeynep Dinçer, İzmit ortaokulu talebesiydi. Evlatlığımız vardı Emine ablamız ve annem Ceyhan Dinçer. Annem 4,5 saatlik mücadeleden sonra Derince açıklarında demirlemiş olan Donanmaya ait Kurtaran gemisi tarafından kurtarıldı. Kırık dökük, harabe gibi, üstü geniş altı dar batmak için ne mümkünse olan bir vapurdu. Bu facia kader değil ihmalkarlığın eseridir. Bizlere bu acıyı yaşattı. Gidenleri geri getiremeyiz. Bu vapur için çok şey söylendi. Kaptan köprüsü uçtuktan sonra battı bunu annem görüyor. Bu tür kazaların önlenmesinde yetkililer gerekeni yapmalıdır” dedi.

ANITI HENÜZ GÖREMEDİK

İZSANDER Başkanı Levent Bahadır ise “ Türk kara sularından ilk faciamız 1958 yılında meydana geldi. Okulumuzda 50 abimizi ablamızı kaybettik, 4 kişi kurtulabildi. Onlardan biri hala sağ. Bu felaketler yaşanıyor teknolojik olarak fırtınanın ne zaman çıkacağını artık biliyoruz, depremleri tespit edebiliyoruz. Belediye başkanlarımız bu konuda gerçekten çok iyiler, çalışıyorlar, kimin ne yaptığını takip ediyorlar. 1 Mart faciası için bir anıt istemiştik sevgili başkanımız meclisten bu kararı hemen geçirmişti ama henüz o anıtı göremedik” ifadelerini kullandı.

DESTEK İSTİYORUZ

İZSANDER Mezunlarından Cem Gökmen, “En büyük deniz faciası olarak yaşanan olay genişliği darolan İzmit Körfezi’nde birbirine çok yakın iki iskele arasında gerçekleşmiştir. Birçok vatandaşımız vefat etti. Mekanları cennet olsun. Buraya bir anıt istiyoruz. Başkanımız bunun için çok çabaladı ama sanırım sınırları dahilinde olmadığı için bir şey yapılamadı. Basın mensuplarından bu konuda destek istiyorum. Sayın Başkanımıza bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Her türlü tedbirin hazin bir olayın ardından alınmadığı günler diliyorum” şeklinde konuştu.

VEFAMIZI GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Anma töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün Cumhuriyet tarihimizin en derin acılarından birini yüreğimizde hissediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin unutmamak, aynı ihmallerin başka yerlerde de yaşanmaması için kaybettiğimiz canlara vefamızın bir göstergesi olsun istiyoruz. Ülkemizin hala dört bir yanında insan hatalarından, idari sorumsuzluklardan ve ihmallerden ölmeye devam ediyor. Fırtınanın acımasız kollarına telsim olan canlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz, kederli ailelerine sabır diliyoruz, yıllar geçse de o kötü günü unutamıyorlar. Geçen 66 yıla rağmen acımız çok taze” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

1 Mart faciası için anıt yapılamaması konusuna da değinen Başkan Hürriyet, “Başkanımız da söyledi, bu alan bize ait değil büyükşehir belediyesine ait. Bu konuda el birliğiyle siyaset gözetmeksizin anıtsa anıt ya da başka bir şey her zaman büyükşehir belediyesi ile işbirliğine hazırız bu kente vefamızı her zaman göstermeye hazırız. Bu acıyı unutturmamak bu sorumluluğu hatırlamak için bir belgesel oluşturmuştuk. Bu anmaları her daim etkin kılmak için İZSANDER’e teşekkür ediyorum. Asıl emek sizlerin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizindir” şeklinde konuştu.