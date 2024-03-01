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Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

İzmit’ten son seferini yapmak üzere 66 yıl önce yola çıkan ancak batan 1 Mart vapurunda vefat eden 392 kişi, İzmit İskelesi’nde anıldı. Birçok öğrencisini kaybeden İzmit Lisesi ise vefat edenler için bölgeye anıt taleplerini yineledi. Başkan Hürriyet faciada hayatını kaybedenler için yapılacak anıt veya yapılacak herhangi bir şey için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Aygün Baş
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Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı mask
Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı
Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı
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1 Mart 1958 yılında Üsküdar Vapuru, İzmit Körfezi’nde çıkan fırtına sonucu alabora olmuş ve batmıştı. 66 yıl önceki facia sonrası 392 vatandaş boğularak hayatını kaybetmişti. Büyük facianın 66. yılında İzmit Belediyesi vefat eden vatandaşlar için anma programı düzenledi. İzmit Körfezi Marina Sahili’ndeki programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin, CHP İl Yöneticileri Mehmet Nazım Gençtürk, Batuhan Bayındır, Belediye Başkan adayı CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, DEVA Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ercan Aktan, İZSANDER Başkanı Levent Bahadır, Kocaeli Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Abdurrahman Yılmaz, İzmit Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 28 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

KADER DEĞİLDİ

Faciada hayatını kaybeden İzmit Tekel Başmüfettişi Şaban Dinçer’in kızı Nuray Dinçer, o günleri anlatarak, “Pek çok kişinin bağrı yandı. Ben de o ailelerden birinin evladıyım. Babam o önemin İzmit Tekel Başmüfettişiydi. Ablam Zeynep Dinçer, İzmit ortaokulu talebesiydi. Evlatlığımız vardı Emine ablamız ve annem Ceyhan Dinçer. Annem 4,5 saatlik mücadeleden sonra Derince açıklarında demirlemiş olan Donanmaya ait Kurtaran gemisi tarafından kurtarıldı. Kırık dökük, harabe gibi, üstü geniş altı dar batmak için ne mümkünse olan bir vapurdu. Bu facia kader değil ihmalkarlığın eseridir. Bizlere bu acıyı yaşattı. Gidenleri geri getiremeyiz. Bu vapur için çok şey söylendi. Kaptan köprüsü uçtuktan sonra battı bunu annem görüyor. Bu tür kazaların önlenmesinde yetkililer gerekeni yapmalıdır” dedi.

Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

ANITI HENÜZ GÖREMEDİK

İZSANDER Başkanı Levent Bahadır ise “ Türk kara sularından ilk faciamız 1958 yılında meydana geldi. Okulumuzda 50 abimizi ablamızı kaybettik, 4 kişi kurtulabildi. Onlardan biri hala sağ. Bu felaketler yaşanıyor teknolojik olarak fırtınanın ne zaman çıkacağını artık biliyoruz, depremleri tespit edebiliyoruz. Belediye başkanlarımız bu konuda gerçekten çok iyiler, çalışıyorlar, kimin ne yaptığını takip ediyorlar. 1 Mart faciası için bir anıt istemiştik sevgili başkanımız meclisten bu kararı hemen geçirmişti ama henüz o anıtı göremedik” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

DESTEK İSTİYORUZ

İZSANDER Mezunlarından Cem Gökmen, “En büyük deniz faciası olarak yaşanan olay genişliği darolan İzmit Körfezi’nde birbirine çok yakın iki iskele arasında gerçekleşmiştir. Birçok vatandaşımız vefat etti. Mekanları cennet olsun. Buraya bir anıt istiyoruz. Başkanımız bunun için çok çabaladı ama sanırım sınırları dahilinde olmadığı için bir şey yapılamadı. Basın mensuplarından bu konuda destek istiyorum. Sayın Başkanımıza bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Her türlü tedbirin hazin bir olayın ardından alınmadığı günler diliyorum” şeklinde konuştu.

VEFAMIZI GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Anma töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün Cumhuriyet tarihimizin en derin acılarından birini yüreğimizde hissediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin unutmamak, aynı ihmallerin başka yerlerde de yaşanmaması için kaybettiğimiz canlara vefamızın bir göstergesi olsun istiyoruz. Ülkemizin hala dört bir yanında insan hatalarından, idari sorumsuzluklardan ve ihmallerden ölmeye devam ediyor. Fırtınanın acımasız kollarına telsim olan canlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz, kederli ailelerine sabır diliyoruz, yıllar geçse de o kötü günü unutamıyorlar. Geçen 66 yıla rağmen acımız çok taze” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

1 Mart faciası için anıt yapılamaması konusuna da değinen Başkan Hürriyet, “Başkanımız da söyledi, bu alan bize ait değil büyükşehir belediyesine ait. Bu konuda el birliğiyle siyaset gözetmeksizin anıtsa anıt ya da başka bir şey her zaman büyükşehir belediyesi ile işbirliğine hazırız bu kente vefamızı her zaman göstermeye hazırız. Bu acıyı unutturmamak bu sorumluluğu hatırlamak için bir belgesel oluşturmuştuk. Bu anmaları her daim etkin kılmak için İZSANDER’e teşekkür ediyorum. Asıl emek sizlerin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizindir” şeklinde konuştu.

Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

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01 Mar 2024 - 11:58 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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