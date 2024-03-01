Köpek iyi! Dilovası Kaymakamlığından açıklama



Yaklaşık 2 yıl önce Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek ölmesi sosyal medyada yankı oluşturmuştu. Bugün ise sosyal medyaya yine Dilovası'nda çekildiği söylenen görüntüler vardı. Ancak görüntülerin aylar öncesine ait olduğu ve köpeğin durumunun ise iyi olduğu kaymakamlığın yaptığı açıklamada yer aldı.

KAYMAKAM İSTEDİ İDDİASI

Militarist Türkiye isimli X hesabının İddiasına göre Dilovası Kaymakamı Kubilay Metin 'in isteği üzerine kaymakamlık bahçesinde bulunan yaşlı ve kısır bir köpeği Dilovası Belediyesi veterinerlerine şikayet ettiği öne sürüldü. Videoda bayıltıcıiğne atılan köpeğin önce kaçtığı sonra yere yığıldığı anlar görülürken hayvan sever kadın köpeği sahiplenip bakacağını ifade ediyor.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA!

Konuya ilişkin Dilovası Kaymakamlığından yapılan açıklamada "01 Mart 2024 tarihinde, 08.45 saatinde çekilen görüntülerden de anlaşıldığı üzere, Hükümet konağının bahçesinde bulunan Can Dostumuzun bakımı ve beslemesi personelimiz tarafından yapılmakta olup, sağlık kontrolleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Veteriner Hekimi tarafından takip edilmektedir. Bu sayede Can Dostumuz sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmektedır. Ayrıca kötü hava koşullarında barınması için Kaymakamlığımızca bir kulübe temin edilmiştir."dedi