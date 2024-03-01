Mutlu: AK Parti şoka hazırlansın!

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, saha çalışmalarına devam ediyor. Mutlu’ya Saadet Partisi Büyükşehir ve Başiskele Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy, Saadet Partisi Başiskele kontenjan meclis üyesi adayı Murat Uzar ve Saadet Partisi ilçe yönetimi temsilcilerinden Ali Gencer ve partililer eşlik ediyor. Önceki akşam da bir dizi program düzenleyen Mutlu ve beraberindekiler, Yeniköy Toplu Konutları Kafe 35 ve Bahçecik Garden Kafe’de vatandaşlarla buluştu.

‘GÖREVE HAZIRIM’

Programlarda vatandaşlara seslenen Mutlu, ‘Yaş olarak da, enerji olarak da bu göreve hazır olduğumu hissediyorum. Dolayısıyla bu seçimi kazanmak istiyorum. Geçen seçimi kazanmamıza da şans vermiyorlardı. Hatta yüzde 15-20’yi geçemez diyerek, iddiaya giriyorlardı. Biz yüzde 36 aldık. AK Parti’nin kalesinde şok eden bir rakam oldu. Bu sefer çok daha büyük bir şok yaşanacak. Kazanacağız. AK Parti çok daha büyük bir şoka hazırlansın!’ şeklinde konuştu.

‘BAŞİSKELE'DEN UMUT FİŞEĞİ ATACAĞIZ’

Sözlerinde devam eden Mutlu, ‘Geçen seçimde 65 bin seçmen vardı ama bugün bu rakam 86 bin oldu. Bugün 86 bin seçmenin tamamına ulaşmak önemli. Sahada biz bunu zaten görüyoruz ama daha fazla seçmene ulaşmak zorundayız. Gerçekten insanlar siyasetten de siyasetçiden de umudunu kaybetme noktasındadır. Başiskele'den bütün Kocaeli'ye bir umut fişeği atacağız. Demek ki çalışınca seçim kazanılıyormuş. Bütün Kocaeli bunu görecek inşallah.’ dedi.

‘ÇILGINLAR GİBİ İMAR RUHSATI VERİYORLAR’

Mutlu ayrıca, ‘Başiskele’de çok ciddi sorunlar birikti. Kentsel dönüşüm gecikti. Bir şehir merkezi oluşturulamadı. Çılgınlar gibi imar ruhsatı veriyorlar. 2009'da 50 bindi nüfusumuz. Şu an kaç biliyor musunuz? 125 bin. Hiçbir ilçede böyle yüzde 150 nüfus artışı yok. Adeta akıyor buraya insanlar. Bunlar da anca Başiskele Belediyesi olarak ruhsat kesiyor. Ya şu şehri bir planlayalım, bir merkez oluşturalım, iç arterler oluşturalım, iç bulvarlar oluşturalım.’ diye ifade etti.

‘ORASI MAĞDUR, BURASI MAĞDUR’

Mutlu konuşmasının devamında, ‘Birisi orada oturuyor, birisi orada oturuyor. Orası mağdur, burası mağdur. Döngel’den Şehir Hastanesi’ne gelmek resmen ölüm. Hastanemiz yok. İnsanlar önce İzmit’e gidiyor otobüsle, tekrardan yine otobüse biniyor hastaneye gitmek için. Yedi yıldızımız da yok, güzel işler de yok. Yani birçok sıkıntımız var. Bu sorunları inşallah bugün muhalefet anlayışıyla çözmeye çalışacağız.’ dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZA BİR MESAJ VERİN’

Mutlu sözlerini tasmamlarken, ‘AK Parti burayı kalesi gibi görüyor. Dolayısıyla yeterli hizmeti vermiyor. Kaybettikleri anda çok büyük şok yaşayacaklar. Vay biz Başiskele’yi nasıl elden kaçırdık deyip buraya çok daha fazla hizmet getirmek zorunda kalacaklar. Bu anlamda halkımız, belediye başkanlıklarını değiştirerek, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mesaj versin. O da, ‘Ne oluyor burada desin. Halkımız demek ki hayatından memnun değil desin’ şeklinde konuştu.