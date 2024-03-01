Kocaeli Vergi Dairesi’nden KOTO’ya ‘Vergi Haftası’ ziyareti  

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, 35. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ve Grup Müdürlerini ağırladı. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Barış, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz, Yıldırım Yılmaz ve Meclis Üyesi Mevlüt Yıldız’ın da yer aldığı ziyarette, Kocaeli’nin yüzde 94,87’lik tahsilat oranı ile Türkiye birincisi olduğunu vurgulayan Vergi Dairesi Başkanı Eşgin, KOTO nezdinde iş insanlarına teşekkür etti. Kocaelili iş insanları olarak, ülkemiz ekonomisine gerek vergi gerekse yatırım yöntemleriyle değer katmaya devam edeceklerini ifade eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Vergi Haftası’nın ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.