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Vatandaşın talebi yerine getirildi

 İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği Bekirdere Başaran Camii cemaatinin sundurma talebini hızlıca çözüme kavuşturdu 

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Vatandaşın talebi yerine getirildi
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Gece gündüz demeden vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların ihtiyaçlarına kısa sürede çözüm üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bekirdere Başaran Camii cemaatinin sundurma talebini alan Başkan Hürriyet, kısa sürede ihtiyacı giderdi. 

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Talep üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caminin sundurma çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Cami cemaati kısa sürede tamamlanan sundurma çalışmasından ve her zaman kendilerini dinleyerek samimiyetle çözüm üreten Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
# Fatma Kaplan Hürriyet, talep

01 Mar 2024 - 12:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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