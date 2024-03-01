Vatandaşın talebi yerine getirildi

Gece gündüz demeden vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların ihtiyaçlarına kısa sürede çözüm üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bekirdere Başaran Camii cemaatinin sundurma talebini alan Başkan Hürriyet, kısa sürede ihtiyacı giderdi.
KISA SÜREDE TAMAMLANDI
Talep üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caminin sundurma çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Cami cemaati kısa sürede tamamlanan sundurma çalışmasından ve her zaman kendilerini dinleyerek samimiyetle çözüm üreten Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.