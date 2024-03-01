Vatandaşın talebi yerine getirildi

Gece gündüz demeden vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların ihtiyaçlarına kısa sürede çözüm üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bekirdere Başaran Camii cemaatinin sundurma talebini alan Başkan Hürriyet, kısa sürede ihtiyacı giderdi.

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Talep üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caminin sundurma çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Cami cemaati kısa sürede tamamlanan sundurma çalışmasından ve her zaman kendilerini dinleyerek samimiyetle çözüm üreten Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.