Ziyaretin samimi bir ortamda geçtiğini söyleyen Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebzespor’un Gebze’nin siyaset üstü bir kurumu olduğunu ifade ederek, başarılarının devamını diledi. Gebzeszpor ile bugüne kadar hep gurur duyduklarını söyleyen Türel, bu sene yaşanacak şampiyonluğun da tüm camiaya hayırlı olmasını diledi. Gebzespor’un kısa süre içerisinde çok daha üst liglerde mücadele edeceğine inandığını söyleyen Türel; “Spor kulüpleri şehirlerin marka değerleridir. Gebzespor bir talihsizlik sonucu BAL ligine kadar düştü ve inşallah bu sene yaşanacak şampiyonluğun ardından yeni bir ivme yakalayacak ve her yıl bir üst lige çıkacaktır. Gebze’de yaşayan herkesin Gebzespor’un başarısı ile gurur duyacağına ve destek olacağına inanıyorum” diye konuştu.
- Siyaset
Saadet Partisi’nden Gebzespor’a ziyaret
Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebze’deki STK ve kurumları ziyarete devam ediyor. Son olarak Gebzespor’a ziyarette bulunan Mustafa Türel, Gebzespor’un başarısının kendilerini her zaman gururlandırdığını söyledi. Gebzespor Teknik Direktörü Özgürür Vurur, yöneticiler ve futbolcuların da katıldığı ziyarette çeşitli konularda sohbet edildi ve görüş alış verişinde bulunuldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.