Saadet Partisi’nden Gebzespor’a ziyaret

Ziyaretin samimi bir ortamda geçtiğini söyleyen Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebzespor’un Gebze’nin siyaset üstü bir kurumu olduğunu ifade ederek, başarılarının devamını diledi. Gebzeszpor ile bugüne kadar hep gurur duyduklarını söyleyen Türel, bu sene yaşanacak şampiyonluğun da tüm camiaya hayırlı olmasını diledi. Gebzespor’un kısa süre içerisinde çok daha üst liglerde mücadele edeceğine inandığını söyleyen Türel; “Spor kulüpleri şehirlerin marka değerleridir. Gebzespor bir talihsizlik sonucu BAL ligine kadar düştü ve inşallah bu sene yaşanacak şampiyonluğun ardından yeni bir ivme yakalayacak ve her yıl bir üst lige çıkacaktır. Gebze’de yaşayan herkesin Gebzespor’un başarısı ile gurur duyacağına ve destek olacağına inanıyorum” diye konuştu.