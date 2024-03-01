Saadet Partisi Beylikbağı’nda çalışmalara hız verdi

Beylikbağı bölgesinin Gebze seçimleri için önemli olduğunu söyleyen Bölge Sorumlusu ve Meclis Üyesi adayı Ramazan Güngör, Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Beylikbağı, Ulus ve Hürriyet mahallelerinde seçim sürecinde yapılacak çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Toplantının samimi bir ortamda son bulduğunu söyleyen Güngör, “Yıllardır Beylikbağı’nda yaşıyoruz ve sorunlara da yaşayarak şahit oluyoruz. Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı bölgesine verilen sözlerin büyük çoğunluğu yerine getirilmedi. İnşallah biz iktidara geldiğimizde bölgenin tüm sorunlarını çözmeye talibiz. Herkes şunu iyi bilir ki Belediyecilik gerçek anlamda Milli Görüş Belediyeciliğidir. Bu yüzden tüm vatandaşlardan bu seçimlerde Saadet Partisi’ne destek istiyoruz” dedi.