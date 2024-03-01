Beylikbağı bölgesinin Gebze seçimleri için önemli olduğunu söyleyen Bölge Sorumlusu ve Meclis Üyesi adayı Ramazan Güngör, Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Beylikbağı, Ulus ve Hürriyet mahallelerinde seçim sürecinde yapılacak çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Toplantının samimi bir ortamda son bulduğunu söyleyen Güngör, “Yıllardır Beylikbağı’nda yaşıyoruz ve sorunlara da yaşayarak şahit oluyoruz. Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı bölgesine verilen sözlerin büyük çoğunluğu yerine getirilmedi. İnşallah biz iktidara geldiğimizde bölgenin tüm sorunlarını çözmeye talibiz. Herkes şunu iyi bilir ki Belediyecilik gerçek anlamda Milli Görüş Belediyeciliğidir. Bu yüzden tüm vatandaşlardan bu seçimlerde Saadet Partisi’ne destek istiyoruz” dedi.
- Siyaset
Saadet Partisi Beylikbağı’nda çalışmalara hız verdi
Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, Beylikbağı bölgesinde seçim çalışmalarına hız verdi. Çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda seçim sürecinde Beylikbağı bölgesinde yapılacak çalışmalar ele alındı. Saadet Partisi Beylikbağı Bölge Başkanı ve Meclis Üyesi adayı Ramazan Güngör başkanlığında bölgede yapılacak çalışmalar ele alınırken, ilçe yöneticileri ve partililer de çalışmalarla ilgili çeşitli konularda görüşlerini açıkladılar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.