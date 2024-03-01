01 Mar 2024 - 13:30- Spor G:

Volkan Elmaser: “Ağır ceza uygulayın!”

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Volkan Elmaser: “Ağır ceza uygulayın!” mask

Yavuzspor Başkanı Volkan Elmaser, lige katılmayan takımlardan dert yandı. Elmaser “Lige katılmayan takımlara yaptırım şart oldu. U-17 takımımızın grubunda 8 takım vardı, 3’ü çekildi. 5 takım kaldı. Yani maç sayısı 8’e düştü. Öyle bir dünya yok kardeşim. Lige gireceğim demeyin o zaman. Malzeme almak için mi yapıyorsunuz, derdiniz ne ya anlamadım?.. Yeter artık 1,5 aydır idman yapan bu çocukların günahı ne?..  Bıçak kemiğe dayandı. İl temsilciliği lütfen bizim gruptaki 5 takımı başka gruplara verin. Yoksa biz de çekileceğiz” dedi.
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01 Mar 2024 - 13:30 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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