Volkan Elmaser: “Ağır ceza uygulayın!”

Yavuzspor Başkanı Volkan Elmaser, lige katılmayan takımlardan dert yandı. Elmaser “Lige katılmayan takımlara yaptırım şart oldu. U-17 takımımızın grubunda 8 takım vardı, 3’ü çekildi. 5 takım kaldı. Yani maç sayısı 8’e düştü. Öyle bir dünya yok kardeşim. Lige gireceğim demeyin o zaman. Malzeme almak için mi yapıyorsunuz, derdiniz ne ya anlamadım?.. Yeter artık 1,5 aydır idman yapan bu çocukların günahı ne?.. Bıçak kemiğe dayandı. İl temsilciliği lütfen bizim gruptaki 5 takımı başka gruplara verin. Yoksa biz de çekileceğiz” dedi.