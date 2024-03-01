Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede

Accuweather isimli hava kirliliği ve hava durumu sitesinde son veriler güncellendi. Geçtiğimiz haftalarda iyileşmeye giden hava kirliliği durumunda son günlerde hızla olumsuzluk bir süreç tekrar devrede. Çoğu ilçede seviye "Çok Sağlıksız" ve "Sağlıksız" kategorisinde iken Çayırova,Gebze, Dilovası'nda "TEHLİKELİ" seviyeye ulaşıldı. Uzun zamandır sağlıklı seviyede olan Kandıra ilçesinde de alarm seviyesine gelindi. İşte güncel hava kirliliği durumu: