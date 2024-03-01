Accuweather isimli hava kirliliği ve hava durumu sitesinde son veriler güncellendi. Geçtiğimiz haftalarda iyileşmeye giden hava kirliliği durumunda son günlerde hızla olumsuzluk bir süreç tekrar devrede. Çoğu ilçede seviye "Çok Sağlıksız" ve "Sağlıksız" kategorisinde iken Çayırova,Gebze, Dilovası'nda "TEHLİKELİ" seviyeye ulaşıldı. Uzun zamandır sağlıklı seviyede olan Kandıra ilçesinde de alarm seviyesine gelindi. İşte güncel hava kirliliği durumu:
01 Mar 2024 - 13:53- Gündem Güncelleme:
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi Gebze, Darıca ve Çayırova bölgesinde tehlikeli-sağlıksız seviyede iken diğer ilçelerde ise "Sağlıksız" statüsüne gelindi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.