01 Mar 2024 - 13:53- Gündem G:

Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede

Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi Gebze, Darıca ve Çayırova bölgesinde tehlikeli-sağlıksız seviyede iken diğer ilçelerde ise "Sağlıksız" statüsüne gelindi.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede mask
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
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Accuweather isimli hava kirliliği ve hava durumu sitesinde son veriler güncellendi. Geçtiğimiz haftalarda iyileşmeye giden hava kirliliği durumunda son günlerde hızla olumsuzluk bir süreç tekrar devrede. Çoğu ilçede seviye "Çok Sağlıksız" ve "Sağlıksız" kategorisinde iken Çayırova,Gebze, Dilovası'nda "TEHLİKELİ" seviyeye ulaşıldı. Uzun zamandır sağlıklı seviyede olan Kandıra ilçesinde de alarm seviyesine gelindi. İşte güncel hava kirliliği durumu:

Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
Kocaeli alarm veriyor! Hava kirliliği tehlikeli seviyede
# kocaeli hava kirliliği, Dilovası

01 Mar 2024 - 13:53 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

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