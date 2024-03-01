Olay, Yaylacık Mahallesi Halil Ağa Sokak'ta bulunan akrilik levha üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın fırınlama kısmında yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar dışarıya çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Kocaeli'de fabrika yangını!
Başiskele ilçesindeki akrilik levha fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.