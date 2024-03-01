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Kocaeli'de fabrika yangını!

Başiskele ilçesindeki akrilik levha fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de fabrika yangını! mask
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Olay, Yaylacık Mahallesi Halil Ağa Sokak'ta bulunan akrilik levha üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın fırınlama kısmında yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar dışarıya çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# acil

01 Mar 2024 - 14:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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