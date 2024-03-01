İzmit Zabıtan Mahallesi Muhtar Adayı Aysun Gülveren Bayazit dün akşam (29 Şubat 2024 Perşembe) saat 16.00'da Kadın Muhtar Adayları ile birlikte Esra Erol'a konuk oldu.
- Siyaset
Zabıtan Muhtar Adayı Esra Erol'a katıldı
Zabıtan Mahalle Muhtarlığı için adaylığını açıklayan Aysun Gülveren Bayazit Esra Erol'un programına katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.