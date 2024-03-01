Erol Ölmez'den saha ziyaretleri

Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Akçova ve Akıncı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Akçaova’daki buluşmada vatandaşların sevgisiyle karşılanan Ölmez, “AK Parti Belediyeciliği, hizmet ve eser belediyeciliği. Bugün Kocaeli’mizde ve Kandıra’mızda yapılan hizmetler neticesinde vatandaşlarımızla gönül birliği kurduö.
PROJELERİNİ ANLATTI
Vatandaşlarımızda bu hizmetlerin devam etmesi için bizlere inanıyor, güveniyor ve teveccüh gösteriyor. Biz, hemşehrilerimizin desteği ve güveni ile Kandıra’mızı daha ileriye taşımak için hazırız, kararlıyız” dedi. Ölmez Hem Akçaova’da hem de Akıncı’da yaptığı toplantılarda vatandaşlara yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.