Doruktakiler’23 ödülleri SAHİPLERİNİ BULDU

Gazetemiz tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak tekrarlanan “DORUKTAKİLER” değerlendirmelerinin 2023 yılı ödül töreni önceki akşam gerçekleşti. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Salonu’nda düzenlenen programda, belirlenen kategorilerde yer alan ve kentin önemli isimlerinin yer aldığı Büyük Jüri tarafından başarılı bulunan isimler ödüllerini aldı. Gazetemizin imtiyaz sahibi Müzeyyen Ünal, başyazarımız M. Tanzer Ünal, genel müdürümüz Erkan Ünal ve yönetim kurulu üyemiz Esra Cemşit’in ev sahipliğini üstlendiği programa kent genelinden çok sayıda davetli katıldı.

GENİŞ KATILIM VARDI

CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk, KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) önceki dönem Rektörü ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eski Üyesi Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, önceki dönem Avrupa Birliği Bakanı Av. Ali Haydar Konca, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, CHP Derince Belediye Başkan Adayı Av. Sertif Gökçe, CHP önceki dönem İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Bağımsız İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Can, Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hakan Zorlu, aynı zamanda Tüm Balkan Türkleri Derneği Başkanı da olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin ilk başhekimi Prof. Dr. Mustafa Dülger, önceki dönem Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ahsen Okyar, İMO Kurucu Başkanı ve eski SHP İl Başkanı Keramettin Gençtürk, önceki dönem Kocaeli Barosu Başkanı Av. Fahri Örengül, Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, önceki dönem Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zanburkan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, CHP’nin önemli isimlerinden Turan Dumlu ile çok sayıda davetli ödül töreninde hazır bulundu.

“GAZETEMİZ BU KENTİN LİDERİ”

Gazetemiz yazarlarından Mustafa Küpçü’nün sunduğu ödül töreninin açılış konuşmasını yapan gazetemizin genel müdürü Erkan Ünal, kurumsal bilgilendirmenin ardından önümüzdeki yıl gazetemizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını dile getirdi. Kocaeli Gazetesi’nin Cumhuriyet tarihinin neredeyse 50 yılına tanıklık ettiğini dile getiren Ünal, “Sürdürülebilirliğin en düşük seviyede olduğu ülkemizde 50 yıl bir şirketin var olması son derece zor. Bu zorluk başta kurucumuz Tanzer Ünal olmak üzere, şimdiye kadar büyük emekler vermiş çalışanlarımız, en güncel ve çarpıcı konuları dile getiren yazarlarımız, bizi asla terk etmeyen okurlarımız sayesinde aşıldı. 2000 yılında yayın hayatına başlayan www.kocaeligazetesi.com.tr adresimiz de zirve konumda bulunmaktadır.

“DORUKTAKİLER BİR BAŞARI HİKAYESİDİR”

1991 yılında bir ilk olarak başlattığımız “Doruktakiler” programımız, 30 seneyi aşkın süredir yaptıkları başarılı işler ile konumlarının hakkını veren hemşehrilerimizi ve kurumları ödüllendiriyoruz. Seçiminden törenine kadar samimiyet kokan organizasyonumuzda ana hedefimiz bu kentten çıkıp katma değer sağlayan kişi ve kurumların rol model olmalarını sağlamaktır. Başarı hikayesi tadında yapılan röportajlar özellikle bu hedefin gerçekleşmesi içindir” dedi.

İŞTE DORUKTAKİLER 2023’TE ÖDÜL ALANLAR

YILIM BİLİM İNSANI

Yılın Bilim İnsanı seçilen Prof. Dr. Savaş Ceylan, acil bir ameliyat dolayısıyla törene katılamadı. Ceylan’ın ödülünü eşi Prof. Dr. Süreyya Ceylan, KOÜ eski Rektörü Sezer Şener Komsuoğlu’nun elinden aldı.

YILIN MUHTARI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yılın Muhtarı seçilen İzmit Hatip Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy’un plaketini verdi ve kendisini başarısı dolayısıyla tebrik etti.

YILIN ESNAFI

Yılın Esnafı seçilen Muzaffer Yazıcı, rahatsızlığı dolayısıyla programa katılamadı. Duayen esnaf adına törene katılan oğlu Çetin Yazıcı, plaketini KESOB Başkanı Kadir Durmuş’un elinden aldı.

YILIN SAĞLIKÇISI

Ödül töreninde duygulan anlar da yaşandı. Yılın Sağlıkçısı ödülüne layık görülen Doç. Dr. Songül Çuhadaroğlu Büyükkale, ödülünü Anadolu lisesinden öğretmeni olan Bülent Ruhi Yılmaz’dan aldı. Büyükkale, eski hocasının elini öptü ve kendisine teşekkür etti.

YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

Törene katılan KOÜ eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Yılın Sivil Toplum Örgütü kategorisinde öne çıkan Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’nın yönetim kuruluna ödüllerini takdim etti.

YILIN SANATÇISI

Doruktakiler 2023’te Yılın Sanatçısı seçilen ve Londra CapitArt Direktörü olan Işıl Ezgi Çelik, İngiltere’de olduğu için törene katılamadı. Babası Vacit Çelik, ödülü kızı adına Prof. Dr. Mustafa Dülger’den aldı.

YILIN SANAYİ KURULUŞU

Yılın Sanayi Kuruluşu kategorisinde öne çıkan kuruluş olan Kalibre Boru A.Ş. yöneticilerinden Anıl Ünan, ödülünü aynı zamanda KYÖV Başkanı olan babası Şerif Ünan’dan aldı.

YILIN GİRİŞİMCİSİ

Yılın Girişimcisi kategorisinde başarılı bulunan Galva Metal Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Kısacıkoğlu adına programda hazır bulunan kurum yöneticilerinden Kutluay Dursunoğlu’na ödülünü Çınar Ulusoy takdim etti.

YILIN İŞ İNSANI

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Yılın İş İnsanı seçilen Körfez ilçeden Ece Aslı Kocabaş’ı kutladı ve plaketini takdim ederek başarılar diledi.

YILIN PROFESYONEL YÖNETİCİSİ

Doruktakiler 2023 Ödül Törenine katılmak üzere Prag’dan gelen METRO Grup Orta Avrupa CEO’su Atila Yenişen’in ödülünü KOTO Başkanı Necmi Bulut takdim etti.

YILIN ÇEVRECİSİ

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Yılın Çevrecisi kategorisinde başarılı olan Vicdan Karabudak ile Ayhan Karabudak çiftinin ödüllerini takdim etti.

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Ülke genelinde okullara kazandırdığı ve şehitlerimizin adının yaşatıldığı kütüphaneler kazandıran gazeteci-yazar Mustafa Eranıl, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan’dan aldı.

YILIN EĞİTİMCİSİ

Yılın Eğitimcisi alanında başarılı bulunan Güllü Yaman’a ödül takdimini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş ile gazetemiz yazarlarından Oğuz Kalelioğlu yaptı.

YILIN POLİSİ

Yılın Polisi kategorisinde ödüle layık görülen Kocaeli Narkotik Şube Müdürlüğü Caner Bircan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Işık’ın elinden ödülünü aldı.

ZANAATINI YAŞATANLAR ÖDÜLLERİ

İLYAS BAYKAL (KALAYCI)

Zanaatını Yaşatanlar kategorisinde ödüle değer bulunan İlyas Baykal’ın yerine törene katılan oğlu Melik Ömer Baykal’a ödülünü KESOB Başkanı Kadir Durmuş takdim etti.

VEHBİ KESKİN (YORGANCI)

Rahatsızlığı dolayısıyla törende yer alamayan Vehbi Keskin’in programa oğlu Erkan Keskin katıldı. KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Vehbi Keskin’e ödülünü sundu ve tebrik etti.

JÜRİ ONUR ÖDÜLLERİ

İSMAİL SARICA

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Jüri Onur Ödülünün sahiplerinden İsmail Sarıca adına törene katılan dayısı Kamil Yılmaz’a plaketini takdim etti.

YAVUZ ULUGÜN

Doruktakiler 2023’te Jüri Onur Ödülüne layık görülen sahiplerinden Yavuz Ulugün’e plaketini CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler verdi.

OĞUZ KALELİOĞLU

Kentimizin tanınmış simalarından olan emekli asker Oğuz Kalelioğlu da Jüri Onur Ödülünü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in elinden aldı.