12.Altın Kiraz Turnuvası’nın organizatörü, turnuvayı marka haline getiren spor insanı Metin Özkan, konuklarını Sivas Etli Ekmek Salonu’nda ağırladı. Kulüp başkanı ikili Hicri Uluçay ile Fatih Hakan Ada’nın da katıldığı organizasyonda, bu ikilini akşamki maç öncesinde yemekte bir araya gelmesi dedikodulara neden oldu. Sporun konuşulduğu masada siyaset konuşmak yasaklandı. Fenerbahçe ile ilgili şike kumpaslarının bir yemek masasında görüntülenmiş olmasına nazire yapan konuklar “Bu yemekte şike yok. Tüm masraflar Metin Özkan’dan” diyerek gülüştüler. Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut, Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu, Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak, MHP’li Vahit Eryılmaz, antrenör Zafer Durmaz da yemeğe renk kattı.
MAÇ ÖNCESİ YEMEKLİ SPOR SOHBETİ
01 Mar 2024 - 15:49 - Spor Yazdır
Mahreç Spor Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.