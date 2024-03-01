01 Mar 2024 - 15:49- Spor G:

MAÇ ÖNCESİ YEMEKLİ SPOR SOHBETİ

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MAÇ ÖNCESİ YEMEKLİ SPOR SOHBETİ mask
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12.Altın Kiraz Turnuvası’nın organizatörü, turnuvayı marka haline getiren spor insanı Metin Özkan, konuklarını Sivas Etli Ekmek Salonu’nda ağırladı. Kulüp başkanı ikili Hicri Uluçay ile Fatih Hakan Ada’nın da katıldığı organizasyonda, bu ikilini akşamki maç öncesinde yemekte bir araya gelmesi dedikodulara neden oldu. Sporun konuşulduğu masada siyaset konuşmak yasaklandı. Fenerbahçe ile ilgili şike kumpaslarının bir yemek masasında görüntülenmiş olmasına nazire yapan konuklar “Bu yemekte şike yok. Tüm masraflar Metin Özkan’dan” diyerek gülüştüler. Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut, Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu, Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak, MHP’li Vahit Eryılmaz, antrenör Zafer Durmaz da yemeğe renk kattı.

MAÇ ÖNCESİ YEMEKLİ SPOR SOHBETİ
# oldu, MHP

01 Mar 2024 - 15:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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