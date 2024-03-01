D VİTAMİNİ MAGNEZYUM İLİŞKİSİ

Magnezyumun D Vitamini aktivasyonu ve işlevindeki yeri.
Sağlıklı Yaşıyoruz® Danışma Kurulu üyesi @instituteforfxmed sertifikalı fonksiyonel tıp uygulayıcısı Kardiyolog @drbaybarsturel ‘in yazdığı bir yazıda magnezyum ve D vitamini ilişkisini açıklamıştı. Çok önemli olduğunu düşündüğümüz yazı:
“Bu sayfada daha önce defalarca magnezyum ve D-vitamininin öneminden bahseden yazılar yayımlandı. Ben de bugün yakın zaman önce yayımlanan güzel bir derlemeden magnezyum ve D-vitamininin birbirlerinin metabolizmaları için ne ölçüde büyük öneme sahip olduklarını gösteren verileri sizlere sunacağım:
▪️Güneşin derimiz üzerindeki etkisiyle oluşan ve yediklerimizle aldığımız D-vitamininin aktif formu olan 1-25 dihidroksi formuna dönüşebilmesi için gereken 25-hidroksilaz ve 1 alfa hidroksilaz enzimlerinin her ikisi de magnezyum bağımlı enzimler.
▪️Oluşturulduktan sonra D-vitamininin kanda taşınabilmesi için gereken D-vitamini bağlayıcı proteininin de aktive olabilmesi magnezyuma bağlı.
▪️D-vitamininin hücresel düzeyde etkinliğini gösterebilmesi için gereken reseptörlerinin miktarı da ancak yeterli magnezyum olması durumunda artabiliyor. Bir başka deyişle magnezyum eksikliğinde D vitaminine dokusal direnç söz konusu.
▪️Yazıda dikkat çekilen bir nokta da İngiliz hükümet verilerine göre besin kaynaklarımızdaki magnezyum içeriğinde gitgide artan düşüş: Bu verilere göre 1940 ile 1991 yılları arasında sebzelerde % 24, meyvelerde % 17, ette % 15 ve peynirde % 26’lık bir düşüş olmuş magnezyum içeriği olarak.”
Uzm. Dr. M. Baybars Türel / Kardiyolog - Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı
Sağlıklı Yaşıyoruz® Danışma Kurulu üyesi
SY Notu: D vitamini işlevleriyle ilgili en yararlı bilgileri rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın yazılarından öğrendik. Bu konuda paylaştığımız gönderilere # sydvitamini etiketi ile arayarak ulaşabilirsiniz. D vitaminini takviye ederken de Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın günlük doz önerisini referans alıyoruz.
Kaynak: Uwitonze AM, Razzaque MS. Role of Magnesium in Vitamin D Activation and Function. J Am Osteopath Assoc 2018;118(3):181–189. doi: 10.7556/jaoa.2018.037.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.