D VİTAMİNİ MAGNEZYUM İLİŞKİSİ

Magnezyumun D Vitamini aktivasyonu ve işlevindeki yeri.

Magnezyum ve D vitamini ilişkisini açıklamıştı. Çok önemli olduğunu düşündüğümüz yazı:

“Bu sayfada daha önce defalarca magnezyum ve D-vitamininin öneminden bahseden yazılar yayımlandı. Ben de bugün yakın zaman önce yayımlanan güzel bir derlemeden magnezyum ve D-vitamininin birbirlerinin metabolizmaları için ne ölçüde büyük öneme sahip olduklarını gösteren verileri sizlere sunacağım:

▪️Güneşin derimiz üzerindeki etkisiyle oluşan ve yediklerimizle aldığımız D-vitamininin aktif formu olan 1-25 dihidroksi formuna dönüşebilmesi için gereken 25-hidroksilaz ve 1 alfa hidroksilaz enzimlerinin her ikisi de magnezyum bağımlı enzimler.

▪️Oluşturulduktan sonra D-vitamininin kanda taşınabilmesi için gereken D-vitamini bağlayıcı proteininin de aktive olabilmesi magnezyuma bağlı.

▪️D-vitamininin hücresel düzeyde etkinliğini gösterebilmesi için gereken reseptörlerinin miktarı da ancak yeterli magnezyum olması durumunda artabiliyor. Bir başka deyişle magnezyum eksikliğinde D vitaminine dokusal direnç söz konusu.

▪️Yazıda dikkat çekilen bir nokta da İngiliz hükümet verilerine göre besin kaynaklarımızdaki magnezyum içeriğinde gitgide artan düşüş: Bu verilere göre 1940 ile 1991 yılları arasında sebzelerde % 24, meyvelerde % 17, ette % 15 ve peynirde % 26’lık bir düşüş olmuş magnezyum içeriği olarak.”

Uzm. Dr. M. Baybars Türel / Kardiyolog - Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı

Sağlıklı Yaşıyoruz® Danışma Kurulu üyesi

Kaynak: Uwitonze AM, Razzaque MS. Role of Magnesium in Vitamin D Activation and Function. J Am Osteopath Assoc 2018;118(3):181–189. doi: 10.7556/jaoa.2018.037.