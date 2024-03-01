Cipin çarptığı yaya yaralandı

Mustafa Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde E.T. idaresindeki 41 AHN 681 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz A'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kafasını kaldırıma çarpan Yılmaz A, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.