- Asayiş

Cipin çarptığı yaya yaralandı

Gebze ilçesinde cipin çarptığı yaya yaralandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Cipin çarptığı yaya yaralandı mask
Cipin çarptığı yaya yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın

Mustafa Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde E.T. idaresindeki 41 AHN 681 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz A'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kafasını kaldırıma çarpan Yılmaz A, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
# sağlık, Araç

01 Mar 2024 - 15:58 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.945.223 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL