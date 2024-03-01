Araç sahiplerine kötü haber “1990’larda uygulanan bir vergi geri geliyor”

Ekonomist Şeref Oğuz, yerel seçimler sonrası iktidarın 1990’lı yıllarda uygulanan bir vergiyi geri getirme hazırlığında olduğunu söyledi.

Ekonomik kriz gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Zam üstüne zam yetmez gibi yeni vergilerle de vatandaşın elindeki avucundaki her şey alınıyor.

Piyasadaki ekonomistler, ekonomik duruma ilişkin yorumlarda bulunuyor. Ekonomist Şeref Oğuz ise yerel seçimler sonrası gelebilecek vergilere dair açıklamada bulundu.

Sözcü TV'ye konuşan Oğuz, şunları konuştu: "Vergi artışları için hazırlıklı olmalıyız. 1 Nisan'dan sonra zamların geleceğini biliyoruz. İlk olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde geçen yıl iki artış yapıldı, ancak bu artışlar sadece iki kez olmayabilir, yılda üç veya dört kez artırılabilir.

Bir diğer plan ise KDV'nin %24'e çıkarılması üzerine çalışılıyor. Ayrıca, birden fazla evi olanlara ek bir vergi getirilecek. Bu vergi oldukça yüksek olabilir ve ev sahipleri vergiyi ödeyemezlerse evlerini icraya vermek zorunda kalabilirler.1600 cc'yi aşan araçlara ağır vergiler gelecek ve 90'lı yıllardan hatırlanan bir vergi daha geliyor. Bu vergi, kazanılmayan paranın vergisi olarak biliniyor ve peşin vergi olarak adlandırılıyor.

Devlet, ihtiyacı olduğu için paranızı alıyor ve bu da enflasyonu artırıyor. Dolayısıyla, devlet sizden alırsa, ekonominin büyük bir kısmı kayıt dışına itiliyor" ifadelerini kullandı.