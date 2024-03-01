Nilay Merttürk saha çalışmalarını sürdürüyor

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, seçim çalışmaları kapsamında sık sık Kartepeli kadınlarla bir araya geliyor. SKM tarafından hazırlanan çeşitli programlarda Kartepeli kadın hemşerileri ile buluşan Merttürk, Kartepe'ye ve kadınlara yönelik projelerini anlatıyor. Merttürk'ün seçim beyannamesinde de yer alacak olan bu projeler büyük ilgi görürken kadınların yüzünü güldürüyor. Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören Merttürk, büyük bir sevgi seliyle karşılanıyor.

SAHADAN AYRILMIYOR

CHP Kartepe SKM programları kapsamında bir an olsun sahadan ayrılmayan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, Suadiye ve Eşme'de kadınlarla bir araya geldi. Merttürk'e CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, İlçe Yöneticileri, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yöneticileri, meclis üyesi adayları ve mahalle temsilcileri de eşlik etti. Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören Merttürk, büyük bir sevgi seliyle karşılandı. Bu samimi buluşmalarda Kartepe'ye ve kadınlara yönelik projelerinden bahseden Merttürk, talep ve önerileri dinledi, notlarını aldı, kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle cevapladı.

MERTTÜRK, "SİZLERDEN ALDIĞIMIZ BU ENERJİ İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ "

Samimi hoş sohbet ortamlarda gerçekleşen programlarda kadınlara yönelik projelerinden bahseden CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Kartepeli kadınlarımızın sıcaklığını yüreğimizde hissettiğimiz, sevgiyi paylaştığımız bu buluşmalar bizim için çok kıymetli. Bugün burada yol hikayemizin en önemli kahramanları olan kadınlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Samimi tebessümleri ve samimi sohbetleri, bu yolculuğumuzun ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Kadınların isteyince yapamayacağı şey yok. Kendinizin kıymetini bilin. Kadınlarımıza yönelik çok güzel projelerimiz var. Bu projelerimizden bizi Kadın Kooperatifleri. Kuracağımız Kadın Kooperatifleri ile birlikte kadınlarımız ilçemizde üretecek, ilçemize değer katacak, ilçemizi güzelleştirecekler. Projelerimizle istihdam alanları da yaratacağız. Çocuklarımız için uygun fiyatlara kreşler açacağız. Ve yine birkaç saatlik işiniz olduğunda çocuklarınızı bırakabileceğiniz küçük mola evleri yapacağız. Gençlerimiz için de istihdam ofisleri oluşturacağız. Sizlerden aldığımız bu enerji ile yolumuza devam ediyoruz. Yorulmadan umutla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kartepe'mizi hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi.