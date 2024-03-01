01 Mar 2024 - 17:32- Siyaset G:

DEVA Büyükşehir adayı Baturman ilçe ilçe gezmeye başladı

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DEVA Büyükşehir adayı Baturman ilçe ilçe gezmeye başladı mask
DEVA Büyükşehir adayı Baturman ilçe ilçe gezmeye başladı
DEVA Büyükşehir adayı Baturman ilçe ilçe gezmeye başladı
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Deva Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Ensar Baturman, yerel seçimlere sayılı günler kala ilçe ilçe gezisine başladı. Baturman, Kocaeli'nin farklı bölgelerinde sivil toplum kuruluşlarıyla, esnaf temsilcileriyle, basın camiasıyla ve vatandaşlarla buluşarak projelerini paylaşıyor.

Av. Ensar Baturman, gezileri sırasında Kocaeli'nin belediyecilik anlayışını daha etkin ve katılımcı bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Aday, "Kocaeli'nin potansiyelini en iyi şekilde kullanmak, şehrimizi çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için buradayız. İlçe ilçe gezip vatandaşlarımızın beklenti ve sorunlarını dinleyerek çözüm yolları üretmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

Baturman'ın gezileri, Deva Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortaya koyduğu vizyon ve projelerle ilgili ilgi çekiyor. Adayın, Kocaeli'nin farklı kesimleriyle yakın temas halinde olması, seçmen nezdinde olumlu yankı buluyor.
# ilçe, aday, esnaf, Deva partisi

01 Mar 2024 - 17:32 - Siyaset

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