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Muharrem Tutuş’tan Erenkaya’ya ziyaret

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya’yı ziyaret etti.

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Muharrem Tutuş’tan Erenkaya’ya ziyaret mask
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Siyasi nezaketi ve uyumlu çalışmasıyla kent kamuoyunda olumlu yankı bulan Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, parti ayrımı gözetmeksizin ‘kent için birlik’ mesajı vererek seçim çalışmalarına devam ediyor.

ERENKAYA’YA ZİYARET

AKP İzmit İlçe SKM programları kapsamında sahadan ayrılmayan Başkan Adayı Tutuş, vatandaşlarla buluşmalarının yanı sıra nezaket ziyaretlerine de devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün, CHP Kocaeli eski milletvekili ve eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya’yı ziyaret etti.

İZMİT BİZİM EVİMİZ

“İzmit bizim evimiz” diyen Tutuş, “İzmit’te yaşayan herkes bizler için önemli ve kıymetli. Biz ayrım yapmadan, İzmit’i bir bütün olarak görerek hizmete talip olduk. Bu duruşumuzu 31 Mart’tan sonra da değiştirmeyeceğiz” dedi.
# seçim, ilçe, AKP, cumhur ittifakı, chp, Muharrem Tutuş

01 Mar 2024 - 17:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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