Brisa, Pirelli ve Prometeon’dan yüzde 67 zam teklifi

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren 2024-2025 dönemi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin altıncısı bugün Tryp by Wyndham Otel’inde gerçekleştiriliyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Görüşmelere; Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi, işveren tarafından Brisa Fabrikası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon Fabrikası İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, Pirelli Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katılım sağladı.

“SEÇİMDEN SONRA REVİZE EDECEĞİZ”

Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün yapmış olduğumuz müzakereler sonucunda sözleşmenin son ikinci oturumunda işverene sitemimizi anlattık. Toplu sözleşmeye ciddi gelmediklerinden kaynaklı kendilerini uyardığımızı ifade edebiliriz. Bu sözleşmeyi bitirmek konusunda kendilerini zorladık. İşverene bu sözleşmeyi biraz daha uzattıkları ve masaya ciddi gelmedikleri sürece özellikle seçimlerden sonra revize olacağı mesajını da verdik.

“3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİYORUZ”

En fazla üzerinde durduğumuz ikinci üçüncü dördüncü 6 aylarda talep ettiğimiz zamlarla bağlantılı. Her ne kadar kendileri üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci diye üç yıllık sözleşme yapıyor olsalar bile biz 3 yıllık sözleşmeyi asla kabul etmeyeceğimizi kendilerine söyledik. 2 yıllık toplu sözleşme olması hasebiyle zaten olabilecek enflasyonist ortamlardan çalışanları koruma altına almak adına masaya gelmelerini ve bitirme iradesini ortaya koymalarını söylüyoruz.

YÜZDE 67 ZAM TALEBİ

Bugün yine maddesel üretimde 5 tane destekte 2 tane madde geçtiler. Üretimde toplamda 33 tane madde destekte 25 tane madde geçtiler. Destekte sosyal haklarda yüzde 110 zam talep ettiler. Üretimde ve destekte birinci 6 ayda ücret konusunda yüzde 67 oranında bir zam teklif ettiler.

“YUKARIDAKİLERİ DE DAVET EDEBİLİRİZ”

Bize bu şekilde azar azar gelmekle sözleşmenin bitmeyeceğini belirttik. Önümüzdeki sözleşme son sözleşme olmazsa bir sonraki toplantıda revize yapacağımızı belirttik. Kendilerinin eğer bitirememe iradeleri varsa ‘yukarısı’ diye nitelendirdikleri insanları da çağırarak onlarla da görüşebileceğimizi söyledik. Biraz sert olmuş olabilir ama arkadaşlarımızın da sabrı kalmadı. Bir an önce sözleşmenin kendi istedikleri çerçevede bitirilmesi taraftarılar çünkü herkesin bir planı var arkadaşlarımızın da planları var ücretleri konusunda borç para almak durumunda kaldıklarını söylüyorlar çünkü satın alma gücü düştü ve bu da masaya yansıyor” şeklinde konuşarak bir sonraki toplantının 7 Mart saat 14.00’da olacağını belirtti.