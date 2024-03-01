1 Mart Muhasebeciler Günü ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de kutlandı. Bu kapsamda il genelinde yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken CHP İzmit Meclis Üyesi Adayı Serdar Atasever, meslektaşlarını unutmadı. Meslektaşlarını ziyaret eden Atasever, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.