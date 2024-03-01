- Gündem

Serdar Atasever meslektaşlarını unutmadı

CHP İzmit Meclis Üyesi Adayı Serdar Atasever, 1 Mart Muhasebeciler Gününde meslektaşlarını unutmadı

Serdar Atasever meslektaşlarını unutmadı mask
Serdar Atasever meslektaşlarını unutmadı
Haber albümü için resme tıklayın

1 Mart Muhasebeciler Günü ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de kutlandı. Bu kapsamda il genelinde yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken CHP İzmit Meclis Üyesi Adayı Serdar Atasever, meslektaşlarını unutmadı. Meslektaşlarını ziyaret eden Atasever, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Serdar Atasever meslektaşlarını unutmadı
# meclis üyesi, chp, dikkat

01 Mar 2024 - 17:46 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.945.223 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL