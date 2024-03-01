01 Mar 2024 - 18:01- Siyaset G:

YSK kararıyla CHP'li Acurman aday oluyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele Belediye Adayı olan ancak önceki günlerde adaylığı düşürülen Anıl Acurman, aday oluyor

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
YSK kararıyla CHP'li Acurman aday oluyor! mask

CHP'nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığı ile ilgili itiraz yapılmış Başiskele İlçe Seçim Kurulu, ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmeyen Acurman’ın adaylığını düşürmüştü. İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz da kabul edilmedi ve Acurman’ın adaylığı resmen düşürülmüştü.

Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz eden Acurman'ın itirazı haklı bulundu. YSK, Anıl Acurman'ın aday olabileceğine karar verdi. CHP'nin Başiskele Belediye Başkan adayı Anıl Acurman olacak.
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01 Mar 2024 - 18:01 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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