YSK kararıyla CHP'li Acurman aday oluyor!

CHP'nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığı ile ilgili itiraz yapılmış Başiskele İlçe Seçim Kurulu, ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmeyen Acurman’ın adaylığını düşürmüştü. İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz da kabul edilmedi ve Acurman’ın adaylığı resmen düşürülmüştü.

Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz eden Acurman'ın itirazı haklı bulundu. YSK, Anıl Acurman'ın aday olabileceğine karar verdi. CHP'nin Başiskele Belediye Başkan adayı Anıl Acurman olacak.