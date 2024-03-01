YSK kararıyla CHP'li Acurman aday oluyor!

CHP'nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığı ile ilgili itiraz yapılmış Başiskele İlçe Seçim Kurulu, ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmeyen Acurman’ın adaylığını düşürmüştü. İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz da kabul edilmedi ve Acurman’ın adaylığı resmen düşürülmüştü.
Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz eden Acurman'ın itirazı haklı bulundu. YSK, Anıl Acurman'ın aday olabileceğine karar verdi. CHP'nin Başiskele Belediye Başkan adayı Anıl Acurman olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.