Fatih Erbakan’a Kocaeli’de yoğun ilgi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kocaeli’ye geldi. Erbakan Fevziye Camii’nde ikindi namazını kılmasının ardından kısa bir basın açıklamasında bulundu. Erbakan, “Eşlik eden teşkilatlarımıza, ilgi gösteren halkımıza, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Doğan Aydal hocamıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızı seçim sürecine kadar tüm Türkiye’de devam ettireceğiz. Seçimler ülkemize ve Yeniden Refah Partisi’ne hayırlı olsun” dedi.

YOĞUN İLGİ

Açıklamanın ardından esnaf ziyareti yapmak üzere yürüyüş yoluna geçen Erbakan’a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal, YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, İlçe Belediye Başkan adayları, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. Fatih Erbakan’ın esnaf ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılaştı. Esnafı ve yürüyüş yolunda bulunan seçim stantları da ziyaret eden Erbakan’ın 19.00’daki Antikkapı’daki teşkilat buluşması programına katılması bekleniyor.