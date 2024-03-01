Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Tutuklu şüpheliler tahliye mi olacak?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından 5 kurşunla öldürüldü. Cinayete ilişkin 22 şüphelinin tutuklandığı ve sona yaklaşılan soruşturmada yaşanan "savcı" krizi yeni bir boyut kazandı.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını ilk olarak, o sırada nöbetçi olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay başlatmıştı. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alınması talimatı vermesi ve bazı şüphelileri tutuklatması üzerine Ayhan Ay izne çıkarılmış, yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer ve Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Özcan görevlendirilmişti. Ay da üçüncü savcı olarak görünürde dosyada yer almıştı. Temmuz 2023'te Adli Tatil'e girilmesi gerekçesiyle dosya, izne çıkan Durdu Özer ve diğer savcılardan alınarak Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Adli Tatil'in sona ermesinin ardından Eylül 2023'te soruşturma tamamen Durdu Özer'den alındı. Soruşturma dosyası yeniden savcı Ayhan Ay'a verilirken Ahmet Altun da koordinatör başsavcı vekili sıfatını sürdürdü. Ayhan Ay'ın, ikinci kez görev aldığı soruşturmada Sinan Ateş'in konum bilgilerini ve adresini Tolgahan Demirbaş'a verdiği iddia edilen Cinayet Büro'da görevli Komiser M.E.A. tutuklandı.

SEÇİM ÖNCESİ SAVCI YENİDEN İZNE ÇIKARILDI

Savcı Ayhan Ay, 2023 yılının Aralık ayı sonunda sağlık gerekçesiyle rapor alarak izne çıktı. Adliye kulislerinde, bu durumun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Yıldırım ve Şanlı'ya yönelik olası bir operasyonunun AKP ve MHP arasında kriz yaratma ihtimaline karşı savcının "zorunlu olarak" izne çıkarıldığı iddiaları gündeme geldi. Soruşturma dosyası, yeniden Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Altun'un adı ise Eylül ayında soruşturmaya atandıktan sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile yaptığı görüşme haberleriyle gündeme geldi. İddiaya göre, Yönter bu görüşmede bazı şüphelilerin serbest bırakılması karşılığında Altun'a Yargıtay üyeliği teklif etti. Yönter bu haberleri yalanlarken, Altun ise sessiz kalmayı tercih etti.

İZİNDEN DÖNDÜ DOSYAYI GERİ ALAMADI

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Sinan Ateş soruşturması, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde rafa kaldırıldı. İki aylık rapor aldığı belirtilen Ayhan Ay'ın geçen hafta izninin bitmesi üzerine adliyede mesaiye başladığı öğrenildi. Ancak DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Sinan Ateş dosyası yeniden Ayhan Ay'a verilmedi. Ay'ın UYAP'tan dosyayı görme yetkisi de kaldırıldı. Bu süreçte yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin soruşturma için yeni bir savcı görevlendirip görevlendirmeyeceği şimdilik belli değil. Dosyada şu an tek yetkili Ahmet Altun.

TUTUKLULAR TAHLİYE Mİ EDİLECEK?

Sinan Ateş cinayetinde yaşanan savcı krizleri ve soruşturmanın uzaması, bazı tutuklu şüphelilerin tahliye olması riskini doğurdu. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, soruşturma aşamasında tutukluluk süresi ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda en fazla 1 yıl 6 ay olarak uygulanabiliyor. Bu süre, Ocak 2023'te tutuklanan tetikçi Eray Özyağcı, Dodo lakaplı Doğukan Çep, Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Serdar Öktem, özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey açısından Temmuz 2024'te dolacak. Eğer bu sürede iddianame hazırlanmazsa bu şüpheliler yasal olarak tahliye edilmek zorunda.

Soruşturma kapsamında henüz iddianame yazımına ise başlanmadı.

Kaynak: CUMHURİYET