Instagram'a Snapchat özelliği geliyor!

Instagram, şu anda üzerinde çalıştığı yeni bir özellikle, arkadaşlarınızın konumlarını dünya haritası üzerinden görüntülemenize olanak tanıyacak. Kullanıcılar, konumlarını paylaştıklarında harita üzerinde nerede olduklarını görebilecekler. Ayrıca, platform notlar bırakmanıza da izin verecek.

Arkadaş Haritası özelliği nedir?

Instagram'ın bu yeni Arkadaş Haritası özelliği, Snapchat'in harita özelliğine oldukça benzer bir yapıya sahip. Kullanıcılara, konumlarını hangi arkadaşlarının görebileceğini seçme ve Hayalet Modu sayesinde isteyen kullanıcıların konumlarını gizleme imkanı tanıyacak.

Öte yandan, kullanıcıların konumu sadece Instagram açıldığında güncellenecek, bu da gizliliği artıracak bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şu an için Meta'nın bu Arkadaş Haritası özelliğini ne zaman kullanıma sunmayı planladığına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte, sızdırılan ekran görüntülerine göre, özelliğin geliştirilmesi tamamlanmış gibi görünüyor.

Instagram, geçmişte Snapchat'in hikayeler özelliğini kopyalamıştı ve şu anda "Yakınlardaki Arkadaşlar" özelliği üzerinde de çalıştığı bildiriliyor. Bu yeni özellik, kullanıcılara yakınlarındaki arkadaşlarının anlık konumlarını görüntüleme imkanı tanıyacak. Bu durumda, kullanıcılar da kendi konumlarına erişim sağlayabilecekler.

Snapchat'in harita özelliğini kullanmaya başlaması 2017 yılına dayanıyor ve kullanıcılar bu özellik sayesinde arkadaşlarının anlık konumlarını görebiliyorlardı. Instagram, geçmişte Snapchat'in hikaye paylaşma özelliğini kullandı ve şimdi bu yeni Arkadaş Haritası ile kullanıcı deneyimini daha da genişletmeyi hedefliyor.