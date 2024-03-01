Schengen vizesinde randevu sistemi değişiyor mu?

Schengen ülkelerine vize başvurusu yapmak isteyenler arasında randevu bulma zorluğuna dair şikayetlerin artmasıyla birlikte, Almanya'nın vize sürecinde değişiklik yapacağına dair spekülasyonlar hızla yayıldı. Vize süreçlerini yöneten iDATA isimli kurum, konuyla ilgili açıklama yaparak bu iddiaları ele aldı.

İki aşamalı hale geleceği belirtilmişti

Özellikle Almanya'ya yönelik Schengen vizesi başvurusu yapmak isteyenler, randevu almak için uzun süre beklemek zorunda kalmaktaydı. Bu süreç içerisinde birçok Türk vatandaşı da vize başvurularında reddedilmişti. Haberlere göre, Almanya'nın 18 Mart tarihinden itibaren vize randevu sürecini iki aşamalı hale getireceği belirtilmişti.

Ancak, Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, vize sürecini yöneten iDATA tarafından yapılan açıklamada, henüz kendilerine bu konuda ulaşan bir bilgi olmadığı ve şu an için başvuruların internet üzerinden tek aşamalı olarak yapılabildiği ifade edildi. Açıklamada, herhangi bir güncelleme olması durumunda, iDATA ve Almanya Büyükelçiliği'nin resmi sayfalarında duyuru yapılacağı vurgulandı.