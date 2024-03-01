Miras düzenlemesi geldi! Miras bekleyenler için düzenleme yapılıyor

Miras kalan hisse sahipleri, hisselerini kontrol ederek düzenlemenin gerekçelerini bilmesi gerekiyor. Yapılan yeni düzenleme ile eşit dağılım söz konusu olacak. Eşit dağılımda mirasçıları neler bekliyor? Ebeveynler hisseleri kimlere paylaştırabilir gibi sorular merak konusu oluyor. Peki miras düzenlemesi değişikliğinde hangi konular yer aldı? İşte haberin devamı…

Miras bekleyenler dikkat etmeli

Eşit miras paylaşımı için yapılan düzenlemede ebeveynlere fazla bakan çocuklarına çok sayıda miras düşmesi engellenecek. Bu sayede daha adil bir paylaşım olması hedefleniyor. Ayrıca belirtilen düzenlemede ebeveynlerin söylemleri de oldukça önem taşıyor. Kanun düzenlemesinde ebeveynler istediği çocuğuna miras bırakılma hakkına sahiptir. Vefat durumunda ise miras, çocuklar arasında eşit paylaşım olmak durumundadır. Vefat öncesinde devredilmiş miras dahi vefat sonrasında tekrar paylaşılabilir. Ebeveyn izni olup mülkleri üzerine geçiren kardeşler arasındaki durum sonradan mahkeme yolu ile haklarını arayabilirler. Bu tür haklar için zaman farketmeksizin hukuk mahkemesine başvurabilir, miras hukukuyla ilgili herhangi bir sorununuz varsa, bir avukata danışabilirsiniz. Miras bölümü konusunda tapuda üzerinize kayıtlı taşınmazları inceleyerek miras paylaşımı konusunda ne yapmanız gerektiğini profesyonel şekilde öğrenmeniz önem taşıyor.

Düzenlemenin önemli noktaları

Eskiden devredilen mülkler: Vefat öncesinde devredilmiş miras dahi vefat sonrasında tekrar paylaşılabilir. Ebeveyni ikna eden çocuk hakkı konusunda ebeveyn izni olup mülkleri üzerine geçiren kardeş için sonradan mahkeme yolu ile haklarını arayabilirler.Mülk devri hakkı içerisinde ebeveynler istedikleri çocuklarına mülklerini devredebilecektir. Miras kavgaları günden güne artarken yapılan düzenlemeler sayesinde adil bir miras dağılımı beklentisi karşılanacak. Yapılacak olan bu düzenleme miras bekleyen herkesi ilgilendirdiği gibi, aynı zamanda mirası olup da bölmeyen tapu/taşınmaz sahiplerini de ilgilendiriyor. Bu düzenleme sayesinde aile içi huzur artacak, kardeşler ve ebeveynler arasında anlaşmazlığın önüne geçilmiş olacaktır.Ayrıca bu düzenleme kardeşler arasında daha adil bir miras dağılımı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kaynak: PARA DURUMU