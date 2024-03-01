CHP Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın, adaylığı hakkında CHP’li bir şahsın ‘ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmedi’ itirazı üzerine adaylığını düşürülmüştü. Bugün genel merkezin onayladığı karara göre Anıl Acurman yeniden aday ilan edildi.
01 Mar 2024 - 19:50- Siyaset Güncelleme:
Başiskele'de Anıl Acurman yeniden aday!
CHP'li Anıl Acurman yeniden Başiskele'den aday gösterildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.