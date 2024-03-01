Başkan Bıyık, projelerini açıkladı

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, 31 Mart Yerel seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaştı. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen beyanname tanıtım toplantısına AKP MKYK Üyeleri Mehmet Ali Okur ve Davut Şiviloğlu ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, AKP Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, MHP Darıca İlçe Başkanı İlhan Yaşar ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, meclis üyesi adayları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Salon tıklım tıklım dolarken içeri sığmayanlar için salon dışında dev ekran kuruldu.

DARICA EMİN ELLERDE

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim şarkısı da davetlilere izletilirken şarkı izleyenler tarafından beğeni topladı. Ardından sahneye çıkan Başkan Muzaffer Bıyık, uyumla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Darca’nın emin ellerde olacağını ve hem Büyükşehir Belediyesi hem de hükümet desteği ile ilçeye yeni eser ve hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

8 ANA BAŞLIKTA PROJELERİ AÇIKLADI

‘Darıca’nın Yüzyılı Vizyon Projelerle Başlıyor’ diyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesini 8 ana başlık altında sundu. Ulaşım ve Altyapı Yatırımları, Afet ve Kentsel Dönüşüm Yatırımları, Üstyapı Yatırımları, Kentsel Cazibe Merkezleri ve Yeni Yaşam Alanları, Kadın, Aile ve Sağlık Yatırımları, Gençlik ve Spor Yatırımları, Sosyal Destek Yatırımları ile Kültür Sanat ve Eğitim Yatırımları olmak üzere 8 ana başlıktan oluşan seçim beyannamesinde birbirinden önemli projeler yer alıyor.

ULAŞIMA ÖNEMLİ YATIRIM

Nüfusu sürekli artan ve yeni yatırımlarla cazibe merkezi haline gelen Darıca’nın en büyük sorunlarından biri olan trafik ve ulaşım konusuna beyannamede önemli bir yer veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ve ekibiyle ilçemizin ulaşım konusunu enine boyuna masaya yatırdık. Özellikle Darıca’ya giriş çıkışlarda oluşan sıkışıklığı çözmek için önemli projeler geliştirdik. Önceliğimiz ulaşım olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem Darıca-Gebze Metrosu’nun açılması ve beyannamemizdeki ulaşım projelerinin tamamlanmasıyla birlikte Darıca’mızın ulaşım sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşacak” dedi.

7’DEN 70’E HERKESE HİTAP EDEN PROJELER

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde 7’den 70’e herkese hitap eden projeler hazırladıklarını ifade ederken “Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin hayatını kolaylaştıracak, herkese dokunacak projelere yer verdik. Darıca emekli evi ile emekli vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlayacağız. Kentsel dönüşüme ağırlık vererek Darıca’yı depreme dirençli bir kent haline getireceğiz. Kentsel Cazibe merkezleri ile ilçemizin marka değerini arttıracağız. Ailelerimize yönelik kapsayıcı projelerimiz olacak. Sosyal destek programlarımızla dezavantajlı vatandaşlarımızın destekçisi olacağız. Sokak hayvanlarından sıfır atık projelerine kadar ilçemizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa o konuda çözümler üreteceğiz.

DARICA’NIN TURİZMİNE KATKI

Darıca’mızın turizmine katkı sunmak ve cazibe merkezi olması adına vizyon projeler hayata geçireceğiz. Gözbebeğimiz olan Bayramoğlu’nun marka değerini arttırmak ve günübirlik turistik geziler için Yelkankaya Cam Teras projemizi hayata geçireceğiz. Darıca Millet Bahçesi Teleferik projemiz Darıca’ya büyük değer katacak. Bin kişilik kongre merkezimiz ile ilçemizin kongre turizminde merkez olmasını sağlayacağız. Sancaktepe Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi 4. Etap ve Nenehatun Kent Park gibi projelerle ilçemizin çekim merkezi olmasını sağlayacağız” dedi.

BÜYÜKAKIN: “MUZAFFER BAŞKANIN ARKASINDA BEN DE VARIM”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da selamlama konuşması yaparak uyum içerisinde Darıca’ya hizmete devam edeceklerini belirtti ve şöyle konuştu: “Muzaffer Başkan benden önce çıktı projeleri anlattı. Ben de buraya Muzaffer Başkanın anlattıklarının arkasında ben de varım demeye geldim. Muzaffer kardeşim anlatırken beraber uyum içerisinde yaptık dedi. Gerçekten uyum içerisinde çalışıyoruz. Biz bir takımız, aynı takımda oynayanlar birbirlerinin huyunu iyi bilir. Takım kurulurken uyum sürecinden bahsederler hep. İşte bizim takımımızda bir uyum var ve bu uyum hizmetlere yansıyor. Ben de Darıca’da çalışacaksam Muzaffer Başkanla çalışmak isterim. Büyükşehir ile uyum olacak ki ilçeye daha hızlı hizmet gelsin. Biz hizmet etmek için geldik. Milletin kaynaklarını israf etmeden çalışmaya devam edeceği” dedi.

İŞTE VİZYON PROJELER

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık’ın 8 ana başlıktan oluşan projelerin olduğu seçim beyannamesinde ise şunlar var:

ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI: Darıca-Tuzla Bağlantı Yolu, Cengiz Topel Caddesi-Eskihisar Feribot Yolu Yeni Bağlantı Yolu, Darıca-Feribot Yolu Kavşak ve Otopark Planı, Sanayi Caddesi-D-100 Bağlantı Köprüsü, Okul-Battalgazi ve Atatürk Caddeleri Trafik Düzenlemesi, Fatih Sultan Mehmet-Atatürk Caddesi Bağlantı Kavşağı, Eskihisar-Darıca Millet Bahçesi Bağlantı Yolu, Karaaslan Caddesi-Özbay Sokak Bağlantı Yolu, Şehit Tahsin Sarıtosun-Telsiz Sokak-Sancaktepe Bağlantı Yolu, Darıca-Gebze-OSB Metrosu, Prestij Caddeler, Altyapı Yatırımları, Daha Çok Hareket Daha Az Emisyon, Yeni Otopark Planlamaları, Araç Filosu Güçlendirme

AFET VE KENTSEL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI: Depreme Dirençli Kentsel Yenilenme, Darıca Arama Kurtarma, Afet Koordinasyon Merkezi,

ÜSTYAPI YATIRIMLARI: Darıca Kongre Merkezi, Farabi Onkoloji ve Ağız Diş Sağlığı Hastaneleri, Kapalı Pazarlar, Mini Marina 2. Etap, Güvenli Şehir Darıca (Her Parka Güvenlik Kamerası), Darıca Kent Meydanı, Yenilenebilir Enerji Yatırımları (GES), Sıfır Atık (Al-Dönüştür), Tarihi Binaların Restorasyonu

KENTSEL CAZİBE MERKEZLERİ VE YENİ YAŞAM ALANLARI: Millet Bahçesi Teleferik, Yelkenkaya Cam Teras, Sancaktepe Yaşam Alanı, Nenehatun Kent Park, Millet Bahçesi 4. Etap, Darıca Emekli Evi, Yeni Sosyal Tesisler, Yeni Nesil Oyun Parkları, Yürüyüş ve Bisiklet Yolları, Ağaçlandırma Projesi

KADIN, AİLE VE SAĞLIK YATIRIMLARI: Aile Sağlığı ve Kültür Merkezleri, Kadın ve Çocuk Spor Merkezleri, Aile Danışma Merkezi, Aile Kalkanı, Çocuk Köyleri, KİGEM EL Emeği Mağazası, Anne Okulu Projesi, Kadınlara Yönelik Kültür Gezileri, Yüzme Bilmeyen Kalmasın

GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI: Balyanoz Koyu Su Sporları Merkezi, Darıca Lise Eğitim Kampüsü, Atatürk Caddesi Spor Kompleksi, Gençlik Koridoru, Genç Girişimci Çalışma Ofisleri, E-Spor Merkezi, Skatepark Sahaları, Okul ve Amatör Spor Kulüplerine Destek Programı, Eğitim ve Spor Kulübü Güçlendirme, Gençlere Ücretsiz İnternet Desteği, Yaz-Kış Spor Okulları, Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor, Erişilebilir Hareket Atölyesi

SOSYAL DESTEK YATIRIMLARI: Engelsiz Mola Evleri, Memlekete Ücretsiz Cenaze Nakil Hizmeti, Üniversite Sınav Ücreti Desteği, Darıca Huzur Evi, Darıca Kart, İstihdam Masası, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti, Engelsiz Yaşam Merkezi, Gönül Kafe, Engelli Araçlarına Ücretsiz Bakım Atölyesi, Sokak Hayvanları Beslenme ve Bakım Merkezi, Aktif ve Sağlıklı Yaşam Alanları

KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM YATIRIMLARI: Etüt Kütüphaneleri, İskoliye Sanat Akademisi, Sanat Seninle Sokakta, Mahallemde Şenlik Var, Ülkemi Seviyorum Türkiye’yi geziyorum, Sünnet Şöleni, Kitap Fuarları, Gönül Buluşmaları, Şehirler ve Kültürler Kaynaşması