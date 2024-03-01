ŞİRİN’LE KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKACAĞIZ

Köylüler, seçim döneminde parti temsilcilerinin köylerine geldiğini ancak daha sonra kendilerini unuttuklarını dile getirdiler.

Köylüler, daha önce derelerden balık avladıklarını fakat çevre kirliliği nedeniyle artık balık kalmadığını, çöplerin toplanmadığını ve tarım-hayvancılık faaliyetlerinin maliyetlerden dolayı zorlaştığını belirttiler. Ayrıca, imar planlarının yapılmaması nedeniyle yaşanan mağduriyetlerden şikayet ettiler. Doğalgazlarının olmadığını ve elektrik kesintisinin de sık sık yaşandığını dile getirdiler.

İyi Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, seçilmesi halinde muhtarın her zaman ulaşabileceği bir noktada olacağını ve her ay düzenlenecek halk forumlarında köylülerin sorunlarını dinleyerek çözüm üreteceklerini söyledi. Şirin, köylülerin yaşadığı sıkıntıları çözmek için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

İyi Parti İzmit Belediye Başkan adayı Av. M. Kamil Şirin ve beraberindeki heyet, Şahinler köyü mahallesi muhtarı İlhan Demir ve köylülerle buluşurken, elektrikler kesildi. Kesintiyle beraber "ampüller erken söndü" şeklinde tepkiler gösterildi.

Şirin, köylülerin yaşadığı elektrik sorununu ve diğer taleplerini not alarak, bu tür sorunların çözümü için daha fazla çaba harcamaya söz verdi.

Gaz lambasının aydınlattığı ortamda, köylülerle yapılan sohbetler ve projelerin anlatılması, seçim sürecine farklı bir hava kattı. İyi Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, “karanlıkta kalmamak için oylar İyi Parti’ye” dedi.