01 Mar 2024 - 21:08 - Siyaset

İyi Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Şirin, “Sıkılmadık El Bırakmayacağız”

İzmit'in tüm kesimleriyle buluşan İyi Parti İzmit Belediye Başkan adayı Av. M. Kamil Şirin, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günde 25 bin adım atıp 5 bin kişinin elini sıkan Şirin'e her geçen gün ilgi artıyor. Belediye Meclis Üyesi adayları Mustafa Anayurtlu, Emre Çakar, Cemil Uslu ve İzmit İyi Parti yönetimi ve partililerle birlikte sahada olan Şirin, SKM programı kapsamında Alemdar ve İnönü Caddesi'ndeki esnafla buluşuyor.