İyi Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Şirin, “Sıkılmadık El Bırakmayacağız”

Halkın İlgi Odağı: Av. Kamil Şirin
Sahada gerçekleştirdiği etkin buluşmalarla halkın ilgi odağı haline gelen Av. Kamil Şirin'e, İzmit seçmeni yoğun bir ilgi gösteriyor. Mevcut belediye başkanının kenti çöplüğe çevirdiğini düşünenlerden, iktidar partisinin yorgun düşen adayına güvenmeyenlere kadar geniş bir kesim, Şirin'e olan güvenini dile getiriyor.
Şirin, Birlikte Yönetme Sözü Verdi
İyi Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, sahada gerçekleştirdiği buluşmalarla halkın temsilcisi olma yolunda hızla ilerliyor. Seçmenin sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri sunan Şirin, halkın taleplerini dikkate alarak adımlarını atmaya devam ediyor.
İyi Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin ve ekibi, halkın beklentilerine karşılık verecek projelerle, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İzmit'in geleceğine yön vereceklerini seçimi kazanıp birlikte yöneteceklerini söylediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.