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İyi Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Şirin, “Sıkılmadık El Bırakmayacağız”

İzmit'in tüm kesimleriyle buluşan İyi Parti İzmit Belediye Başkan adayı Av. M. Kamil Şirin, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günde 25 bin adım atıp 5 bin kişinin elini sıkan Şirin'e her geçen gün ilgi artıyor. Belediye Meclis Üyesi adayları Mustafa Anayurtlu, Emre Çakar, Cemil Uslu ve İzmit İyi Parti yönetimi ve partililerle birlikte sahada olan Şirin, SKM programı kapsamında Alemdar ve İnönü Caddesi'ndeki esnafla buluşuyor.

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İyi Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Şirin, “Sıkılmadık El Bırakmayacağız” mask

Halkın İlgi Odağı: Av. Kamil Şirin

Sahada gerçekleştirdiği etkin buluşmalarla halkın ilgi odağı haline gelen Av. Kamil Şirin'e, İzmit seçmeni yoğun bir ilgi gösteriyor. Mevcut belediye başkanının kenti çöplüğe çevirdiğini düşünenlerden, iktidar partisinin yorgun düşen adayına güvenmeyenlere kadar geniş bir kesim, Şirin'e olan güvenini dile getiriyor.

Şirin, Birlikte Yönetme Sözü Verdi

İyi Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, sahada gerçekleştirdiği buluşmalarla halkın temsilcisi olma yolunda hızla ilerliyor. Seçmenin sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri sunan Şirin, halkın taleplerini dikkate alarak adımlarını atmaya devam ediyor.

İyi Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin ve ekibi, halkın beklentilerine karşılık verecek projelerle, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İzmit'in geleceğine yön vereceklerini seçimi kazanıp birlikte yöneteceklerini söylediler.

01 Mar 2024 - 21:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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