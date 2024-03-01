YRP Kocaeli Büyükşehir Adayı Aydal, Büyükakın’a yüklendi! “Git evinde otur”

Antikkapı’da gerçekleşen programda konuşan YRP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Doğan Aydal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a yüklendi. Aydal, “Sen ne vaat ettin ne yaptın? Kuzey Marmara Yoluna paralel raylı sitem yapabildin mi hayır yapamadın. Yahya Kaptan’dan Kocaelispor Stadına tramvay yaptın mı? Yapamadın. Git Allah aşkına evinde otur sana ihtiyaç yok” dedi.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan Kocaeli’ye gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Son olarak Antikkapı’da düzenlenen aday tanıtım programına katılım gösterdi. Programa Erbakan’ın yanı sıra YRP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal, YRP Teşkilat Başkanı Nurettin Gül, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Bilgili, YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, ilçe belediye başkan adayları, ilçe yönetimleri ve partililer katıldı.

ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ

Programda ilk sözü alan YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan konuşmasında şunları söyledi, “Milli görüşün başkentine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sayın genel başkanım büyükşehir belediye başkanımız ve 12 ilçe belediye başkanımızla 27 bin 60 bandında üyemizle tam gazla geliyoruz. Bu noktada milli görüşü her ne kadar sosyal medya noktasında makul bir manzara çizseler de teşriflerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kaleminizle bizim yanımızda olup, haberleri sunuyorlar. Allah’ın izniyle 31 Mart 2024 akşamı Kocaeli’deki birçok belediyeyi alacağız. Tutmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Sokak ve caddelerde huzur içinde diyoruz ki Yeniden Refah Partisi dışında bir parti göremiyoruz. 94 ruhunu canlandırmış hak davası yere düşmediği gibi milli görüş sancağını Kocaeli’den başlayarak çıkartacağız”

İNSANLARIN CANINI KURTARACAĞIZ

YRP Kocaeli İl Başkanın ardından konuşan YRP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Doğan Aydal konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bize sordular Kocaeli’nde ne yapacaksınız nasıl bir hazırlığınız var diye. Biz Kocaeli’ye dün hazırlanmadık. Biz Türkiye’ye hazırlanırken kitapçık hazırladık, Kocaeli’ye 100 sayfa ayırdık. Bir doçent bir iş adamından kurulu heyeti göndererek şikayetleri, ne yapabilirizi araştırdık. Biz Kocaeli’yi biliyoruz kitapçığı yayınladık. Hangi aday hangi televizyonda arzu ederse hodri meydan. 5 yıl içinde yapacaklarımızı yazdık. Siz 50 proje yazabilirsiniz, yapmadıktan sonra 5 kuruşluk değeri yoktur. Siz yol ev yapamazsanız, marina yapacağım deyip yapamazsanız, Körfez’i temizleyeceğim deyip temizleyemezseniz, projelerinizin 5 kuruşluk değeri yoktur. Burası bir deprem bölgesi biz sizin binalarınızı kurtaramayız ama acil deprem uyarı istasyonu ile inşallah canınızı kurtaracağız.

KÖRFEZ’E ATIK BIRAKAN FABRİKALARI KAPATACAĞIZ

Bu kentin en büyük sıkıntısı ulaşım sıkıntısı. Yerel idare bunu çözemiyorsa sizin 2 saatinizi çalmış olur. Tokyo gibi, Los Angeles gibi şehirlerde uygulanan çok başarılı bir teknik getirdik. Monoray sistemi. Metro yapmanın 4’te 1 süresinde yapılıyor. Maliyeti 3’te 1 fiyatına biz projeyi hazırladık kuruşuna kadar değeri biliyoruz belediye kaynaklarıyla yapacağız. Yani kimse bizi topal ördek yapamayacak. Zehir soluduğunuz havayı değiştireceğiz. Körfez yıllardır kirleniyor oraya bir alet koymuş, ormanda çukur kazmış o pisliği almış ormana gömüyor. Problem aynı, bizim çözümümüz ayrı. Biz o körfezden örnek aldık, tahlil ettirdik. Dolayısıyla orada çıkarılan malzemeyi satılabilir hale getireceğiz. O Körfez’e atık atan fabrikaları kapatacağız. Bu katma değer katan fabrikaları kapatacağız anlamına gelmemektedir ama senin benim ortak malım olan körfezi ortak yaşam haline getirelim. Bunun önlemlerini almak belediyenin en önemli görevlerinden biridir.

YER GÖK REFAH DİYOR

Sen ne vaat ettin ne yaptın? Kuzey Marmara Yoluna paralel raylı sitem yapabildin mi hayır yapamadın. Yahya Kaptan’dan Kocaelispor Stadına tramvay yaptın mı? Yapamadın. Git Allah aşkına evinde otur sana ihtiyaç yok. 8 ilçede dolaştık inanın 94’ten daha iyi durumdayız. Onlar farkında değil, bırakın olmasınlar. Hiç beklemediğimiz kişiler destek veriyorlar. Yer gök Refah diyor. İnşallah Allah nasip ederse biz 1 Nisan’da sayın belediye başkanına bir güzel nisan şakası yapacağız”