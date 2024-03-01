İzmit Belediyesi tarafından kadınların toplumdaki yerini ve görünürlüğünü arttırmak amacıyla sadece kadınlardan oluşturduğu 1000 Ses Tek Nefes Korosu muhteşem bir konsere daha hazırlanıyor. İzmit Kent Orkestrasının da eşlik ettiği prova programı Yunus Emre Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Provaya ünlü sanatçı Soner Arıca’da katıldı.
- Kültür-Sanat
Soner Arıca İzmit Belediyesi 1000 Kadın Korosu için İzmit’te
Ünlü sanatçı Soner Arıca İzmit Belediyesi 1000 Ses Tek Nefes Korosunun hazırladığı konserin provalarına katılmak için İzmit’e geldi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.