YRP Genel Başkanı Erbakan, “2028’de iktidar partisi olacağız”

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan Kocaeli’ye gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Son olarak Antikkapı’da düzenlenen aday tanıtım programına katılım gösterdi. Programa Erbakan’ın yanı sıra YRP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal, YRP Teşkilat Başkanı Nurettin Gül, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Bilgili, YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, ilçe belediye başkan adayları, ilçe yönetimleri ve partililer katıldı.

YÜZDE 80 BÜYÜMESİ DEMEKTİR

Partisinin aday tanıtım programında konuşan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan konuşmasında şunları söyledi, “Her şeyden önce bu salonu böyle büyük bir coşkuyla dolduran siz değerli milli görüşçülerimize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Özellikle üye kayıtlarımızla teşkilat çalışmalarımızla büyük gayret gösteren bu çalışmaları yürüten kardelenlerimiz hanım teşkilatlarımıza hususi teşekkürlerimi ediyorum. 6 ay içerisinde üye sayımızı 265 binden 453 bine getirdik elhamdülillah. Bu ne demektir 6 ayda bir siyasi partinin yüzde 80 oranında büyümesi demektir. Bu başka bir siyasi partiye nasip olacak büyüme değil, hatta başka bir ülkedeki siyasi partinin bile böyle hızlı büyüdüğü görülmemiştir. 29 günlük şubat ayında 49 bin üye artışı kaydedildi.

MHP VE İYİ PARTİ’Yİ GEÇECEĞİZ

Havası ve parası çok olan partilerin kaydedebildiği üye sayısını 1 ay içerisinde kaydedebildik. Bu tempoyla devam edeceğiz ve 31 Mart seçimlerine 500 bin üzeri üyeyle gireceğiz sonra 1 milyon üye hedefine ulaşacağız inşallah. Şimdi önümüzde Milliyetçi Hareket Partisi var 480 bin üyesi var 50 senelik siyasi parti. Bu tempoyla MHP’yi ve 500 bin üyesi olan İYİ Partiyi geride bırakacağız ve Türkiye’nin en büyük 3. Partisi olarak seçime gireceğiz. İnşallah bu tempoyla gittiğimiz takdirde CHP, 100 senelik siyasi parti 1 milyon 400 bin üyesi olan CHP’yi geçerek Türkiye’nin en büyük 2’nci partisi olacağız. Bu hedefler ulaşılmaz değildir. Cenabı Allah çok daha büyük zaferleri bize nasip etsin.

31 MART’A BÜYÜK ÖNEM VERİYORUM

31 Mart’ta yerel iktidar neden önemli? Ahlaklı belediyecilik, 94 ruhu milletimizle yeniden buluşmalı. 2028 seçimlerinde Yeniden Refah’ın iktidar olarak girmesine vesile olur. Bizlere gösterilen anketlerde en fazla yüzde 3 oy gösteriyorlardı inşallah yüzde 20 oy alacağız ve 2028’de iktidar olacağız. Bu nedenle 31 Mart’a çok büyük önem veriyorum. Hem milli görüş belediyeciliğiyle milletimizin derdine derman olmak hem de iktidar olmak. Yeniden Refah’ın iktidarı neden önemli? Adaylarımızla gezdiğinizde belediyecilikle ilgili soru geliyor mu? Geçim derdi, Yüzde 90 konu genel seçimlerle ilgili konu. Şikâyet etmesin de ne yapsın 10 bin lira emekli maaşı. 10 bin lirayla değil 1 ay bir hafta idare etmesi mümkün değil bu insanların

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NİN ÖNÜNDE KİMSE DURUMAZ

Cenabı Allah hep birlikte daha büyük zaferleri yaşamayı nasip etsin. Ahlaklı Belediyeciliği belediyelerde hâkim olması önemli. 94 ruhu ile milletimizi yeniden buluşturacağız. 31 Mart’ta Yeniden Refah Partisinin alacağı sonuç 2028’e iktidar adayı olarak girmesine neden olacak. Bizi en fazla gösteren anket geçen seçimde yüzde 1 gösteriyordu, biz yüzde 3 aldık. Şimdi yüzde 6 ile 8 gösteriyorlar. 31 Mart’ta yüzde 20 alan bir Refah Partisinin önünde kimse duramaz, 2028’de iktidar partisi olacağız”