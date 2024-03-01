Gümrüksüz Türkiye'ye gelecek! Alkollü içki fiyatlarını değiştirecek hamle...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TBMM’de kabul edilen ve içki ithaline onay veren kanunu onayladı. Böylece, Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.
TBMM’de kabul edilen ve içki ithaline onay veren kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye böylece, Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.
TEKLİF İKTİDARDAN GELEN 273 OYLA KABUL EDİLDİ
Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma kanun teklifi haline getirilerek TBMM’ye sunulmuştu. Geçen hafta Meclis’te yapılan görüşmelerde teklif iktidardan gelen 273 oyla kabul edildi. İki ülke arasında bu konuda "Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalandı.
10 YILLIK SIFIR VERGİ ANLAŞMASI
Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşma 10 yıl süre ile geçerli olacak. Türkiye Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisi ile şarap, dut, ayva, demir çelik ürünleri ve ambalaj malzemeleri alacak.
Türkiye ise Azerbaycan’a bakır tel, çamaşır makinesi, monitör, video kaydedici cihaz, motorlu taşıt aksamı ve alüminyum gönderecek. Azerbaycan da bu ürünlerden gümrük vergisi almayacak.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.