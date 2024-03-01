Kulislerde dolaşan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart Cuma günü İzmit’te bir miting gerçekleştirilecek. AKP tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmit’te yapacağı miting konusuyla ilgili bir resmi bilgilendirme yapılmadı. Erdoğan’ın Kocaeli’ye geliş takvimi daha sonra netleşecek.
- Siyaset
Erdoğan'ın Kocaeli'ye geleceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler öncesi Kocaeli’ye geleceği tarih belirlendi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.