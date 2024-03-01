Erdoğan'ın Kocaeli'ye geleceği tarih belli oldu

Kulislerde dolaşan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart Cuma günü İzmit’te bir miting gerçekleştirilecek. AKP tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmit’te yapacağı miting konusuyla ilgili bir resmi bilgilendirme yapılmadı. Erdoğan’ın Kocaeli’ye geliş takvimi daha sonra netleşecek.