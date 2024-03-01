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Erdoğan'ın Kocaeli'ye geleceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler öncesi Kocaeli’ye geleceği tarih belirlendi

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Erdoğan'ın Kocaeli'ye geleceği tarih belli oldu mask

Kulislerde dolaşan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart Cuma günü İzmit’te bir miting gerçekleştirilecek.   AKP tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmit’te yapacağı miting konusuyla ilgili bir resmi bilgilendirme yapılmadı. Erdoğan’ın Kocaeli’ye geliş takvimi daha sonra netleşecek.
# AKP

01 Mar 2024 - 21:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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