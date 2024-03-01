Ümraniyespor: 2 - Altay: 0

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Akpınar
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız (Melih Okutan dk. 79), Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare, Muhammed Mert, Serkan Göksu (Diniyev dk. 72), Emre Demir (Hasan Ayaroğlu dk. 63), Emrecan Bulut (Onur Ayık dk. 79), Tiago Çukur (Saponjic dk. 72)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nassim Titebah, Mustafa Eser, Isaac, Batuhan Arıcı
Teknik Direktör: Orhan Gençer
Altay: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir, Eren Erdoğan (Caner Baycan dk. 72), Kuban Altunbudak, Ceyhun Gülselam (Enes Yetkin dk. 26), Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Onur Efe dk. 72), Mehmet Gündüz (Erdem Özcan dk. 86), Enes Öğrüce, Ali Kızılkuyu (Murat Uluç dk. 46)
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem, Arda Gezer, Nurettin Küçükdeniz, Hikmet Çolak
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: Uğur Kaan Yıldız (dk. 45+1), Popov (dk. 71) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Emrecan Bulut (Ümraniyespor), Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Akpınar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.