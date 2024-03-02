02 Mar 2024 - 00:08- Spor G:

ERZURUMSPOR FK- KOCAELİSPOR (CANLI ANLATIM)

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, bugün deplasmanda Erzurumspor FK ile mücadele edecek. Saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mersin Bölgesi A klasman hakemi Oğuzhan Aksu yönetecek.

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02 Mar 2024 - 00:08 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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