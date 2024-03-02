ERZURUMSPOR FK:0 KOCAELİSPOR:0 (CANLI ANLATIM)

Korfezli - Ulan atilla denen öküz o topu nasıl orta yaprken dısarı atmayı beceriyorsun,son dakika o topu ayağindan açip az kalsın rakip ceza sahasindan dönen top yüzun den gol pozisyonu olusmasına nasıl katkı veriyorsun ökuz futbolu bırkacakdın daha ayağında top tutmayı ögrenemedin yuh olsun sana Hoca dene adam şu atilla denen lanet oyuncuyu al su takımdan gitsin kumda oynasın .