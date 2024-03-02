ERZURUMSPOR FK:0 KOCAELİSPOR:0 (CANLI ANLATIM)

CANLI ANLATIM
- 1’ Erzurumspor FK- Kocaelispor maçı başladı.
- 5’ Erzurumspor FK’da Eren Tozlu, topu içeriye doğru doldurdu. Kocaelispor savunması son anda engelledi. Taç.
- 7’ Erzurum FK’da Eren Tozlu ceza sahasının sol çaprazından kaleye vurdu. Gökhan Değirmenci, topu zorlanmadan kontrol etti.
- 10’ Kocaelispor’da Reis Amaral ileride Barış Alıcı’yı gördü. Barış sol taraftar topla birlikte ceza sahasının içine kadar girdi. Burada Mustafa Yumlu ile mücadeleye giren Barış, topu kaybetti. Sağ açıkta Candeias boştu ancak Barış topu Candeias’a atmadı. İki oyuncu da yerde kalırken, hakem atışı ile oyun tekrar başladı.
- 14’ Erzurumspor’da Yakup topu ceza sahamıza doğru havadan gönderdi. İçerde bekleyen Eren Tozlu, topu eliyle kontrol etti.
- 20' Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortası kaleye yöneldi. Gökhan Değirmenci yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
- 33’ Barış Alıcı sol taraftan içeri doğru ortaladı. Topu Erzurum savunması uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Kharaishvili kaleye şut attı ancak Erzurum savunması bu pozisyonu da engelledi.
- 40’ Amaral pası geriye Emir’e gönderdi. Emirde topu kaleci Gökhan’a göndermek istedi ancak pası çok kısa düştü. Araya giren Eren Tozlu, Gökhanla burun buruna geldi. Eren dengesini kaybetti ve topuk pası atmak isterken topu kaybetti.
- 45’ İlk yarıya 5 dakika eklendi.
- 48’ Erzurum sağdan etkili geldi. İçeriye orta açan Süleyman, topu Eren ile buluşturmak istedi ancak Burak Öksüz araya girdi.
50’ İlk yarı sona erdi. 0-0
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Korfezli - Ulan atilla denen öküz o topu nasıl orta yaprken dısarı atmayı beceriyorsun,son dakika o topu ayağindan açip az kalsın rakip ceza sahasindan dönen top yüzun den gol pozisyonu olusmasına nasıl katkı veriyorsun ökuz futbolu bırkacakdın daha ayağında top tutmayı ögrenemedin yuh olsun sana Hoca dene adam şu atilla denen lanet oyuncuyu al su takımdan gitsin kumda oynasın .
Aykut - Gazeteci abiler ordaysanız hocaya söyleyin bakalım biz ne oynuyoruz amacımız nedir ricaediyorum sizden
Emre - Yine rezilik başa bir şey degil Yetis Ertuğrul Hocaaaaaaaaaa
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.