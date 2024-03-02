TÜVTÜRK’ten araç muayene ödemeleri için yeni bir uygulama! Karar açıklandı!

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösterenler bu belgeyi almak zorunda!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşımacılık sektöründe çalışmaya devam eden kişilerin alma şartı bulunan belgelerle ilgili güncel verileri belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak 2024 tarihinden itibaren mali ve mesleki yeterlilik şartlarının geçerliliğini sağlayan 9 bin 600 firma adına Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi'nin düzenlendiğini belirtti.

Yetki belgesi ücretlerinde indirim yapıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında faaliyete geçecek olan gerçek ve tüzel kişilerin almaları zorunlu olan belgeye ilişkin açıklama da yaptı. Bu açıklamada Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİO YB) ücretlerinde 2021 ve 2022 yıllarında indirime gidildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında alınacak belgenin fiyatını açıkladı. 2024 yılı için alınması gereken TİO Yetki Belgesi bedelinin 965 bin 246 TL olarak belirlendiğini duyurdu. TİO Yetki Belgesi, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında kombine taşımacılık faaliyetlerine olanak tanıyacak. Bununla birlikte 5 yılın bitiminde belirlenen ücretin yüzde 15'i alınmasıyla 5 yıl daha uzatılabileceği biliniyor.

Yapılan ödemelerin kredi kartıyla olması halinde gerçekleşecek durum da belli oldu. Araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi durumunda komisyon alınmasına ilişkin sorulan sorulara karşılık olarak cevap veren Bakan Uraloğlu, Ödeme Hizmet Bedeli’nin tahsil edilebileceğine dair açıklama yaptı.