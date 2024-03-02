4 ilin emniyet müdürü değişti!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı görevden alan Erdoğan, Aslan'ın yerine Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü atadı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın; Van Emniyet Müdürlüğü'ne de Murat Mutlu getirildi.
Açık bulunan Batman Emniyet Müdürlüğü görevine ise İbrahim Kaba atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Bursa İl Müdürü Muhammer Doğan, İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, Kayseri İl Müdürü İsrafil Aktürk de görevden alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.