Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürleri değişti ve 29 ile yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü atandı.
KAMİL TÜYLÜOĞLU ATANDI
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle ayrıca, 29 yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü atandı. Bunlardan birisi de Kocaeli İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü oldu. Kararnamede Kocaeli İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Kamil Tüylüoğlu atandı. Kamil Tüylüoğlu göreve vekaleten bakıyordu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.