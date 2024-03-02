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Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü atandı

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü atandı.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü atandı mask

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürleri değişti ve 29 ile yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü atandı.

KAMİL TÜYLÜOĞLU ATANDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle ayrıca, 29 yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü atandı. Bunlardan birisi de Kocaeli İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü oldu. Kararnamede Kocaeli İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Kamil Tüylüoğlu atandı. Kamil Tüylüoğlu göreve vekaleten bakıyordu.
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02 Mar 2024 - 00:48 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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