Seymen'e bir aday daha!

Seymen Mahallesi'ne muhtarlık adaylığını koyan Kandemir tecrübe ile hizmet ve daha güzel bir Seymen için oylarınızı istiyorum.
Daha güzel bir Seymen için hazırda bulunan birçok projem bulunuyor. Bunları hizmete başlar başlamaz yerine getirmek için çalışacağım diyen Mehmet Enver Kandemir, "Siz komşularımın desteğini alarak tecrübem ile birleştirip bütün imkanları seferber ederek mahallemizi daha yaşanılır bir yer yapıp üretken fikirleri ve projeleri de değerlendirmeye alıp gücümüzü birleştirerek Seymen'i el birliği ile daha güzel bir konuma taşımak niyetindeyim Her an ulaşılabilen bir muhtar olup 7/24 telefonlara bakıp görevin başında olacağım Bunun dışında muhtarlık sitesi öneri ve şikayet için aktif olacaktır mahallemizin sorunları ve yapılan hizmetler burada paylaşılacaktır Siz komşularımız ile birlikte komşuluk bağlarının dostlukların kuvvetlenmesi adına geziler düzenlenecek ve mahallemizin sahilinde her sene düzenlemeyi planladığımız bir panayır bir Şölen aktif hale getireceğiz Böylece Seymen Kocaeli'nde herkesin ilgisini taşıyan bir mahalle olacak değeri yükselecektir Birçok projemde broşüründe açıklamış bulunmaktayım özellikle yeni muhtarlık binamızda oluşturacağım alan el değil veren el ol kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine birçok hizmeti ulaştıracağım Projelerim diğer adaylar tarafından kopyalanıyor lakin orijinal projelerin sahibi benim olduğum açıkça bellidir Ben diğer adaylar gibi ek iş olarak değil tek iş muhtarlık yapacağım." ifadelerini kullandı.
Muhtar adayı Mehmet Enver Kandemir'in Azaları:
Osman ACAR
Halil ABAY
Hüseyin ÖZMEN
Zafer KOTAN
Hakan GÜNAYDIN
Abdullah DOĞAN
Ayşe UZUN
Reşat KOCATÜRK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.