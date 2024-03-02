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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacakmı?

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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?
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Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 Mart Cumartesi günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de hava durumu yağışlı olacak. Hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 16 derece olacak. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

# Kocaeli hava durumu, yüksek, yağış

02 Mar 2024 - 09:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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