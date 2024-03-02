Müteahhitler Birliği Başkanı Keleş: Hep birlikte depreme hazırlık platformu oluşturalım

“Kocaeli olarak hepimizin bildiği üzere 99 yılında çok büyük bir acı yaşadık.Yaklaşık 18 bin canımızı kaybettik.Ülke olarak depremin en ağır yıkıcı ve acı sonuçlarıyla tanışan ilk şehirlerinden biri olduk.99 depreminden bugüne kadar şehrimizi depremlere hazırlama konusunda arzu ettiğimiz mesafeyi alamasak da belli oranda kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada olası bir kuzey marmara ve istanbul depreminin şehrimizde oluşturacağı hasar riskini öngörmekteyiz. Şehrimizi depreme hazırlık noktasında eğer bir başarı hikayesi yazmak istiyorsak bunu sadece istemek bizi gayeye ulaştırmayacaktır. Ayrıca bu başarı hikayesini sadece büyükşehirimizin ve merkezi yönetimin yapacağı çalışmalar ve gayretler ile değil bizim yani sivil toplum kuruluşlarımızın ,ticaret ve sanayi odalarımızın, organize sanayi kuruluşlarımızın , sendikalarımızın ,üniversitemizin,meslek odalarımızın, basınımızın, ve kıymetli vatandaşlarımızın ortaya koyacağı fedakarlıklar ve güçlü bir iradeyle gerçekleşecektir. Nasıl ki Kocaeli olarak hep birlikte 6 şubat sonrası tüm şehir olarak 2 milyon insanımız bir araya gelerek heybemizde ne var ise, deprem bölgelerine gidip oradaki acıları bir nebze olsun hafifletmek ,tekrar hızlı bir şekilde depremde hasar alan şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve insanımıza umut olmak için güçlü bir katkı sunduysak, gelin bugün Kocaeli olarak deprem kapımızı çalmadan hep birlikte deprem öncesi hazırlık çalışmalarına katkı sunalım. Tabi işimiz kolay değil bunu biliyoruz. Dünyanın içinden geçtiği küresel ekonomik sıkıntılar,pandemi süreci,rusya-ukrayna krizi,6 şubat depremi ve son olarak orta doğudaki çatışmalı durum ülke ekonomimize etkisinden dolayı ,bu dönüşümü arzu ettiğimiz kısa sürede tamamlayıp şehrimizi olası bir depreme hazırlamanın kolay olmadığını görmekteyiz. Yaklaşık 100 bine yakın konutumuz olası bir depremde risk altında olduğu ön görülmektedir. Yapacağımız ada bazlı,rezerv alanda ve yerinde dönüşüm çalışmaları ile hem şehir merkezlerimizi tekrar planlayıp ihtiyaç duyulan yol,otopark,sosyal donatı ihtiyaçlarımızı giderecek, hemde bizlere olası bir deprem öncesi güvenli yaşam alanları sunacaktır. Bu sebeple, öncelikle istanbul için hayata geçen yarısı bizden kampanyamızın 700 bin tl hibe,100 bin tl taşınma ve kira desteği,700 bin tl de iki yıl ödemesiz 10 yıl vadeli düşük faiz finansman desteğinin, aynı deprem riskini taşıyan Kocaeli ilimizide kapsaması önem arz etmektedir. Depremin siyaset üstü bir bakış açısı gerçeğinden yola çıkarak şehrimizdeki tüm siyasi parti vekillerimizin ve üst düzey sorumlu siyasi parti yetkililerimizin bir araya gelerek, İstanbul’da hayata geçen yarısı bizden kampanyasını Kocaeliyi de kapmasına yönelik çalışmaları oldukça önemlidir. Ayrıca yerel belediyeler olarak ,rezerv alanda konut üreterek evini yenilemek isteyen vatandaşlarımıza geçici konaklama alanları oluşturulması ,ruhsat harçlarından muaf tutulması,mimari proje ,zemin etüdü ,harita hizmeti,hafriyat,yıkım ve döküm sahası gibi, destekler sağlanması önemlidir. Hükümetimizin kentsel dönüşüm projelerinde kullanılan ,kaba inşaat malzemelerinde, beton,demir,tuğla,çatı kaplama ,gibi ürünlerde kdv indirimi sağlanması önem arz etmektedir. Ve en önemlisi vatandaşlarımızın imkanları çerçevesinde yapacakları ekonomik fedakarlıklarla ,yenilenen evleriyle güvenli yaşam alanlarına kavuşacağını bilmesi ve evlerinin dönüşüm sonrası ekonomik değerinin,bugünki değerinden 3-4 kat fazla artacağını bilerek, kentsel dönüşüme pozitif yaklaşımı sağlanmalıdır.bizlerde müteahhitler olarak önceliğimiz, boş arsalarda konut üretimi yerine sunulacak teşvik ve İmkanlar ile kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek, bilgi, birikim, sermayemizi bir araya getirmek ve bu yönde firmalarımızı yönlendirmek olacaktır. Bilindiği gibi depremde kaybettiğimiz canları geri getiremiyoruz.lakin ,hayatın tekrar normalleşmesi,insanlarımızın hayata tekrar umutla bakabilmesi,yaraların hızlıca sarılıp,normal yaşama dönebilmemiz ancak ve ancak güçlü ekonomiyle gerçekleşir. Bu sebepten dolayı, sanayi şehri olan kocaeli ilimiz olası bir istanbul depremi sonrasında insanımızın ayakta kalması,üretimimizin devam etmesi,ekonomimize sunacağı katkılar çok önemlidir.deprem sonrası sanayinin, ticaretin,üretim ekonomisinin, nasıl devam edeceği ,çalışanlarının güvenli yaşam alanlarında ikamet etmesi,hammadde ve tedarik zincirlerinin güvenliği, kısacası sanayi üretimimizin ve ticari hayatımızın güvenli ve sürdürülebilir olması,şimdiden planlanması gerekmektedir.bu sebeplerden dolayı ,önümüzdeki 5 yılı Kocaeli olarak hayatın her alanında ,yaşam alanlarımızı,ticari ve sanayi alanlarımızı kısacası günlük yaşamımızın her anını kapsayacak şekilde depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm seferberliği başlatmalıyız .Kocaeli müteahhitler birliği olarak önerimiz,sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkanımızın öncülüğünde şehrimizin tüm dinamiklerinin bulunduğu,merkezinde vatandaşlarımızın görüşlerinin alındığı, şehrimizi depreme hazırlamak için bir platform oluşturmaktır.oluşturulacak bu platformla tüm paydaşların kıymetli görüş ve önerilerinin alınacağı ve yapacakları ekonomik fedakarlıklarla şehrimizin tüm yaşam alanlarını depreme hazırlamak için hep birlikte gayret gösterelim.

Geçtiğimiz yıl sayın cumhurbaşkanımız ,Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile kamu yararı statüsü kazanan inşaat müteahhitleri konfederasyonumuz ve konfederasyonumuza bağlı kocaeli müteahhitler birliği olarak önceliğimiz kamu ve vatandaşlarımızın menfaatlerini gözetmek olmuştur. Bu sebepten dolayı göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Kocaeli müteahhitler birliği olarak, şehrimizi depreme karşı hazırlamak ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar önceliğimiz olmuştur.”