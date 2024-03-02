Tutuş’tan KOTO’ya nezaket ziyareti  

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit İlçe SKM tarafından düzenlenen program kapsamında Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Düzenlenen nezaket ziyaretinde Başkan Tutuş’a, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör eşlik etti.

BAŞARILAR DİLEDİ

Kocaeli Ticaret Odası olarak Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’u ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Bulut, İzmit adına çıkmış olduğu yolda başarılar diledi.