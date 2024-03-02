Ali Yıldırım Sezer’e Değirmendere’de vatandaşla buluştu

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Değirmendere Yukarı Mahalle’de hemşehrileri ile buluştu. Değirmenderelilerin büyük ilgi gösterdiği buluşmada Sezer, kalabalık tarafından coşku ile karşılandı. AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve ilçe teşkilatı üyelerinin eşlik ettiği buluşmada Sezer, coşkulu destek veren Değirmenderelilere teşekkür etti.

BİR GÜNÜMÜZÜ DAHİ BOŞ GEÇİRMEDİK

Yeni dönemde hayata geçirilecek projelerden bahseden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hemşehrilerinden destek istedi. Sezer, “ Türkiye Yüzyılı başladı. Türkiye Yüzyılı’nın ilk yılında Gölcük, modern çehresiyle gelişmeye devam edecek. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana “Sen, ben yok. Gölcük var” diye ayrım yapmaksızın çalışmaya devam ettik. Bir günümüzü boş geçirmedik. Bundan sonra da sizlerin destekleriyle yeniden, yeni Gölcük için güzelleşen, gelişen Gölcük için çalışmaya devam edeceğiz.