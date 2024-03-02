Milyonları İlgilendiriyor: Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi: İşte ödeme takvimi...

Emeklilere her yıl iki kere bayram ikramiyesi ödeniyor. Emeklilere geçen yıl 2'şer bin liradan toplam 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zamlı rakamı geçtiğimiz günlerde açıkladı. Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu sene Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri tarihlerinde olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor.Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi ön görülüyor.

EYT'LİLER ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK MI?

EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak. Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.

DUL VE YETİMLERE NE KADAR BAYRAM İKRAMIYESİ ÖDENECEK?



Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

Kaynak: cumhuriyet