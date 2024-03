SOĞUK DUŞUN 4 YARARI

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Nurçin Çağlar ‘ın sizler için Dr. Josh Axe‘den çevirdiği yazıyı okuyalım.

“Soğuk duş mu sıcak duş mu?

Hangisinin daha iyi olduğu tamamen amacınıza bağlı. Sıcak duş gevşemek, uyku getirmek ve hatta kas ağrılarını gidermek için çok iyi bir yol. Buharlı bir duş solunum yollarındaki mukusu yumuşatma ve solunum yollarını açma açısından iyi bir seçenek. Cildi hassas olanların, egzaması olanların, be yüksek tansiyon sorunu olanların çok sıcak duştan kaçınması gerekir.

Sonuç olarak sıcak duş akşam tercih edilebilirken soğuk duş sabah uyanmak için iyi bir fikir olur. Her ikisi de ruh halini iyileştirmek, enerji düzeyini yükseltmek ve kas fonksiyonlarını geliştirmek için yerine göre tercih edilebilir.

Soğuk duş alışkanlığı olanlar streslerini yönetmeye ve kendilerini daha güvenli hissetmeye yardımcı olduğunu söylüyorlar. Kısa bir süre isteyerek kendinize rahatsızlık vermek bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle kalmıyor iradenizin ve zihinsel dayanıklılığınızın da gücünü hissediyorsunuz. Soğuk duş derken 15 derece civarında bir su kastediliyor.“

Kaynak: https://draxe.com/health/cold-shower-benefits/

Elif Gürses’in soğuk duşla ilgili iki yazısının detayları şu şekilde:

Soğuk duşun bilimsel çalışmalarla gösterilmiş yararları:

1- Zihinsel berraklık ve uyanıklığa iyi gelir.

Soğuk duşun ilk etkisi aniden uyandırmasıdır. Çalışmalar, dondurucu duş alanların enerji düzeylerinde, odaklanma, konsantrasyon, üreticilik ve zihinsel performanslarında yükselme hissettiklerin gösteriyor. Bazı kişiler soğuk duşun bir-iki fincan kahve içmekle aynı etkiyi yarattığını söylüyorlar.

2- Cilt ve saç sağlığını destekler.

Bir çalışma soğuk duşun cilt kuruluğu, inflamasyon ve kaşınmayı azalttığını gösteriyor. Soğuk ciltteki damarlarda büzüşmeye neden oluyor böylece gözenekler daha sıkı görünüyor. Her ne kadar cilt soğuğa ilk maruz kaldığında kızarsa da sonra geçiyor.

3- İnflamasyonu düşürür, dolaşıma iyi gelir.

Soğuğa maru kalma bir tür hormesis olarak değerlendirilebilir. Bu olgu, bazı stress kaynaklarına kısa süre maruz kalmanın vücudumuzda olumlu değişikliklere neden olması olarak tanımlanabilir. Soğuk duş alındığında vücut kardiyovasküler, zihinsel ve kas-iskelet fonksiyonlarını geliştirerek reaksiyon gösteriyor.

Bazı çalışmalar soğuk duşun, kas ağrılarını ve inflamasyonu azalttığını, egzersizden sonra kasların toparlanması ve kardiyovasküler fonksiyonların gelişmesini sağladığını gösteriyor. Araştırmalar soğuk duşun bağışıklık sistemi için de yararlı olduğunu gösteriyor. Bir çalışmada 30 gün boyunca soğuk duş alanların hastalanma oranı kontrol grubuna göre %29 az olmuş ve işe gitmemezlik yapmamışlar.

4- Ruh halini ve özgüveni yükseltir.

Soğuk suya girmek başta keyif kaçırıcı olsa da sonrasında pek çok kişi ruh hallerinin daha iyi olduğunu deneyimlediklerini söylüyor. Soğuk suyun yarattığı akut stres durumunu yaşayarak stresin vücudumuzda meydana getirdiği belirtileri daha iyi tanıyabileceğimiz söyleniyor.

Bazı araştırmalar soğuk tedavisinin depresyon, anksiyete ve panik ataktan muzdarip olanlara için de yararlı olduğunu gösteriyor. Soğuk duşun daha uyanık olmamızı sağlayan endorfin ve benzeri kimyasalların salınımının yanında bir başka mekanizmayla daha yararlı oluyor; beyindeki periferal sinir uçlarında elektriksel uyarılar meydana getiriyor, bununda antidepresan etkileri olduğu belirtiliyor.

Aslında son zamanlarda ilgi çeken ve yaygınlaşan soğuk duş (sıcak-soğuk alternatif duş) Finlandiya, Rusya, Kore ve Japonya gibi birçok ülkede uzun bir geçmişi olan bir uygulama. Yeni mitokondri üretimini, lenf akışını, kan dolaşımını destekliyor, bağışıklığı güçlendiriyor.

Uyarı: Eğer hamileyseniz, kalbiniz ile ilgili herhangi bir sağlık sorununuz var ise veya ciddi ölçüde adrenal stres altındaysanız soğuk duş size uygun değildir. Soğuk uygulaması kalp ve dolaşım sistemi üzerinde stres yarattığı için bu tür sağlık sorunu olan kişilerin uygulamadan önce doktora danışılmasında fayda vardır.



